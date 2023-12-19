بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024

بعد بداية صعبة للموسم الماضي، نجحت مكلارين بتقديم سلسلة من التحديثات رفعت مستوى السيارة حتى باتت ثاني أسرع سيارة خلف ريد بُل بحلول نهاية الموسم.

وحققت بياستري ناشئ مكلارين منصتي تتويج في السباقات إضافة إلى فوز بسباق قصير، بينما وصل زميله لاندو نوريس إلى المراكز الثلاثة الأولى سبع مرات.

ويأمل بياستري أن تتمكن مكلارين من مواصلة الزخم للموسم المقبل، وأن تكون تنافسية منذ البداية على جميع الحلبات.

فقال: "أعتقد أننا كفريق حققنا الكثير من النجاحات في النصف الثاني للموسم. أعتقد أننا نتوقع بالكامل للموسم المقبل أن ندخل المنافسات بشكل أكبر".

وأكمل: "على الأقل أن نخوض جولات جيدة كتلك التي خضناها هذا الموسم، لكن في كل جولة. لكنني واثق أن مرسيدس وفيراري يمتلكان نفس التصوّر".

وتابع: "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا. بالتأكيد سنحاول أن نبدأ الموسم بشكل أكثر تنافسية من السابق. بالنسبة لي، أشعر بأنني أمتلك خبرة أكبر. آمل الاستفادة من أي موقع أجد نفسي فيه".

وأشار بياستري أن بدايات موسم 2023 كانت بمثابة مرحلة للتأقلم مع الجولات واكتساب السرعة في التصفيات. وأن تلك المقاربة تغيرت مع مرور الموسم.

فقال: "أصبحت أعرف الكثير الآن مما كان عليه الحال مع بداية الموسم الماضي".

وأردف: "في أبوظبي، كانت الوتيرة جيدة للغاية منذ البداية، لكن مع الكثير من الأخطاء. بطريقة ما، أفضل عدم الوصول للتصفيات متأخراً ببضعة أعشار الثانية وأنا أفكّر بكيفية التعامل معها".

وتابع: "على العكس، بطريقة ما، وخلال النصف الثاني للموسم، حين كنت أعاني من وجود فارق فالمسألة لم تكن تتعلق بالأخطاء بل بنقص الوتيرة".

واسترسل: "أعتقد أن أمامنا بعض العمل. أشعر بأننا نتقدم تدريجياً. لكنني مسرور من أدائي على المسار".

واختتم: "في الموسم المقبل، سأكون قد جرّبت جميع الحلبات على متن هذه السيارة، وسأعرف المزيد بالتأكيد. أشعر بأنني بتّ أمتلك معرفة مسبقة. آمل أن يكون الموسم المقبل قوياً".