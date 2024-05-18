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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
تقرير التجارب

بياستري يتقدم ثنائية مكلارين خلال التجارب الحرة الثالثة في إيمولا التي رُفع فيها العلم الأحمر مرتين

سجلت مكلارين أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

مع بداية الحصة بدت سيارة فيراري المحدثة سريعة مجدداً حيث سجل سائقاها شارل لوكلير وكارلوس ساينز أسرع الأزمنة المبدئية.

لكن حصلت حادثتان ليتم رفع العلم الأحمر مرتين، مرة بسبب حادثة فرناندو ألونسو وأخرى بسبب سيرجيو بيريز.

وفي الدقائق الأخيرة، تمكن بياستري من تسجيل لفة ممتازة أسرع من الجميع، وضعته في صدارة الأزمنة بفارق 3 أعشار الثانية أمام زميله لاندو نوريس، وأمام ثنائي فيراري.

بينما اكتفى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بالمركز السادس، خلف سيارة مرسيدس التي يقودها جورج راسل.

مجريات الحصة

النصف الأول وحادثة ألونسو

كانت فيراري أول الخارجين إلى المسار بعد التجارب الحرة المشجعة للغاية يوم الجمعة، مع شارل لوكلير على إطارات سوفت.

وبالفعل سجل أصيل موناكو الزمن الأسرع المبدئي، أمام سيارتي ريد بُل اللتين خرجتا بإطارات ميديوم.

وواصل لوكلير تحسين أزمنته على نفس النوعية من الإطارات، حيث بدا بالفعل مرتاحاً على متن السيارة المحدّثة.

أما زميله كارلوس ساينز الذي كان يحتل رابع أسرع الأزمنة المؤقتة على نفس الإطارات وبفارق 1.357 ثانية عنه، عاد لاحقاً بلفة سريعة وضعته بالمركز الأول المؤقت أمام لوكلير بفارق 0.020 ثانية.

لكن مع الاقتراب من منتصف الحصة، تعرض فرناندو ألونسو لحادثة نادرة على متن أستون مارتن، حيث خرج عن المسار بعد أن خسر السيطرة على القسم الخلفي للسيارة ليرتطم بالحاجز ما أدى لتضرر السيارة ورفع العلم الأحمر.

النصف الثاني وحادثة بيريز

تم استئناف الحصة بعد عشر دقائق تقريباً، حيث سرعان ما تقدم أوسكار بياستري سائق مكلارين للمركز الثالث على متن سوفت، خلف ثنائي فيراري، وكان يسير على طريق تسجيل الزمن الأسرع قبل خطأ في القسم الأخير حرمه من تحسين زمنه في طلعته الثانية.

ومع تواصل تحسّن الأزمنة على إطارات سوفت، تعرض سيرجيو بيريز لحادثة حيث فقد السيطرة على سيارته وارتطم بالحاجز. ما تسبب برفع العلم الأحمر للمرة الثانية.

وقبل انتهاء الحصة قفزت سيارتا مكلارين للمركز الأول والثاني مع بياستري الذي أنهى أولاً بفارق 3 أعشار الثانية أمام زميله لاندو نوريس ومن ثم ثنائي فيراري ساينز ولوكلير.

جورج راسل حقق المركز الخامس أمام فيرستابن الذي اكتفى بمركز سادس.

أليكسندر ألبون وضع سيارته ويليامز بالمركز السابع أمام إستيبان أوكون سائق ألبين ولانس سترول سائق أستون مارتن، بينما أكمل فريق هاس ترتيب المراكز العشرة الأولى مع نيكو هلكنبرغ.

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التجارب الحرة الثالثة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 15

1:15.529

   233.981
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 15

+0.300

1:15.829

 0.300 233.055
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 22

+0.538

1:16.067

 0.238 232.326
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 20

+0.558

1:16.087

 0.020 232.265
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 16

+0.566

1:16.095

 0.008 232.241
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 21

+0.837

1:16.366

 0.271 231.417
7 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 14

+0.941

1:16.470

 0.104 231.102
8 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 19

+0.952

1:16.481

 0.011 231.069
9 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 24

+1.014

1:16.543

 0.062 230.881
10 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 15

+1.018

1:16.547

 0.004 230.869
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