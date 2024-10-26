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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

بياستري يتقدّم ثنائيّة مكلارين الساحقة في التجارب الحرّة الثالثة في المكسيك

سجّل أوسكار بياستري الزمن الأسرع حتّى الآن في عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 متفوّقًا بـ 0.059 ثانية على زميله لاندو نوريس، وذلك في ظلّ تمتّع مكلارين بأفضليّة مريحة.

تم التحديث:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: مكلارين

تنوّعت برامج السائقين في بداية الحصّة، حيث اختار بعضهم إطارات "سوفت"، وآخرون "ميديوم".

وكان الأداء متوزّعًا بين الفرق في مقاطع الحلبة، حيث بدت فيراري قويّة على وجه الخصوص في المقطع الأوّل، بينما كانت مكلارين أفضل في المقطع الثالث الأخير.

واختار ماكس فيرستابن إجراء محاكاة للمسافات الطويلة على إطارات "سوفت" بعد غيابه عن معظم حصّة الأمس بسبب مشكلة في نظام تغذية المحرّك بالهواء، وكانت وتيرة الهولندي تنافسيّة.

في الأثناء ركّز فريق فيراري على محاكاة التصفيات، وكان من اللافت قدرة سائقيه على تحقيق أزمنة أسرع على إطارات بعمر أكثر من 10 لفّات.

وانتظر الجميع حتى رُبع الساعة الأخير للانتقال إلى مجموعة إطارات "سوفت" جديدة لتحسين أزمنتهم.

وسرعان ما قفز ثنائيّ مكلارين إلى الصدارة بفارقٍ كبير، حيث حقّق أوسكار بياستري 1:16.492 دقيقة متفوّقًا بـ 0.059 ثانية على زميله نوريس.

وعند إعلامه بالفارق مع مكلارين، قال لويس هاميلتون: "لقد كانت لفّة جيّدة (لفّته)... إنّهم سريعون بشكلٍ جنوني. لكنّني أغلقت مكابحي قليلًا في المنعطف الرابع".

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب كارلوس ساينز الإبن، لكنّ ثلث ثانية فصله عن الصدارة.

من جانبه تذمّر فيرستابن قائلًا: "لا تماسك على الإطلاق، سواءً في الإطارين الأماميين أو الخلفيين".

واكتفى متصدّر البطولة بالمركز الرابع بفارق نصف ثانية عن الصدارة، وتقدّم الهولندي على هاميلتون، في حين فشلت محاولات لوكلير في تحسين زمنه بالقدر الكافي عند انتقاله إلى مجموعة الإطارات الجديدة، حيث لم يتمكّن من جمع أفضل مقاطعه في لفّة واحدة.

وكان المركز السابع من نصيب يوكي تسونودا الذي تواجد ضمن العشرة الأوائل في جميع الحصص حتّى الآن.

وبعد حادثه بالأمس، أجرى جورج راسل محاكاة للسباق وكانت وتيرته قويّة، لكنّ أداءه على مدار اللفّة الواحدة لم يكن كافيًا سوى للمركز الثامن أمام كيفن ماغنوسن، في حين أكمل ليام لاوسون ترتيب العشرة الأوائل.

في الأثناء استمرّت معاناة سيرجيو بيريز، واقتصر على المركز الـ 14 بعد سلسلة من الأخطاء.

نتيجة الحصة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 18

1:16.492

   202.562
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 18

+0.059

1:16.551

 0.059 202.406
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 21

+0.340

1:16.832

 0.281 201.665
4 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 26

+0.511

1:17.003

 0.171 201.218
5 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 21

+0.568

1:17.060

 0.057 201.069
6 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 24

+0.740

1:17.232

 0.172 200.621
7 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 20

+0.810

1:17.302

 0.070 200.439
8 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 28

+0.849

1:17.341

 0.039 200.338
9 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 19

+0.982

1:17.474

 0.133 199.994
10 New Zealand ل. لاوسون آربي 30 RB Red Bull 23

+1.002

1:17.494

 0.020 199.943
11 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 19

+1.019

1:17.511

 0.017 199.899
12 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 25

+1.147

1:17.639

 0.128 199.569
13 Argentina ف. كولابينتو ويليامز 43 Williams Mercedes 18

+1.220

1:17.712

 0.073 199.382
14 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 19

+1.295

1:17.787

 0.075 199.190
15 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 23

+1.306

1:17.798

 0.011 199.161
16 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 20

+1.327

1:17.819

 0.021 199.108
17 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 26

+1.408

1:17.900

 0.081 198.901
18 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 19

+1.832

1:18.324

 0.424 197.824
19 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 18

+1.936

1:18.428

 0.104 197.562
20 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 20

+1.962

1:18.454

 0.026 197.496
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