بياستري يتقدّم ثنائيّة مكلارين الساحقة في التجارب الحرّة الثالثة في المكسيك
سجّل أوسكار بياستري الزمن الأسرع حتّى الآن في عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 متفوّقًا بـ 0.059 ثانية على زميله لاندو نوريس، وذلك في ظلّ تمتّع مكلارين بأفضليّة مريحة.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: مكلارين
تنوّعت برامج السائقين في بداية الحصّة، حيث اختار بعضهم إطارات "سوفت"، وآخرون "ميديوم".
وكان الأداء متوزّعًا بين الفرق في مقاطع الحلبة، حيث بدت فيراري قويّة على وجه الخصوص في المقطع الأوّل، بينما كانت مكلارين أفضل في المقطع الثالث الأخير.
واختار ماكس فيرستابن إجراء محاكاة للمسافات الطويلة على إطارات "سوفت" بعد غيابه عن معظم حصّة الأمس بسبب مشكلة في نظام تغذية المحرّك بالهواء، وكانت وتيرة الهولندي تنافسيّة.
في الأثناء ركّز فريق فيراري على محاكاة التصفيات، وكان من اللافت قدرة سائقيه على تحقيق أزمنة أسرع على إطارات بعمر أكثر من 10 لفّات.
وانتظر الجميع حتى رُبع الساعة الأخير للانتقال إلى مجموعة إطارات "سوفت" جديدة لتحسين أزمنتهم.
وسرعان ما قفز ثنائيّ مكلارين إلى الصدارة بفارقٍ كبير، حيث حقّق أوسكار بياستري 1:16.492 دقيقة متفوّقًا بـ 0.059 ثانية على زميله نوريس.
وعند إعلامه بالفارق مع مكلارين، قال لويس هاميلتون: "لقد كانت لفّة جيّدة (لفّته)... إنّهم سريعون بشكلٍ جنوني. لكنّني أغلقت مكابحي قليلًا في المنعطف الرابع".
أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب كارلوس ساينز الإبن، لكنّ ثلث ثانية فصله عن الصدارة.
من جانبه تذمّر فيرستابن قائلًا: "لا تماسك على الإطلاق، سواءً في الإطارين الأماميين أو الخلفيين".
واكتفى متصدّر البطولة بالمركز الرابع بفارق نصف ثانية عن الصدارة، وتقدّم الهولندي على هاميلتون، في حين فشلت محاولات لوكلير في تحسين زمنه بالقدر الكافي عند انتقاله إلى مجموعة الإطارات الجديدة، حيث لم يتمكّن من جمع أفضل مقاطعه في لفّة واحدة.
وكان المركز السابع من نصيب يوكي تسونودا الذي تواجد ضمن العشرة الأوائل في جميع الحصص حتّى الآن.
وبعد حادثه بالأمس، أجرى جورج راسل محاكاة للسباق وكانت وتيرته قويّة، لكنّ أداءه على مدار اللفّة الواحدة لم يكن كافيًا سوى للمركز الثامن أمام كيفن ماغنوسن، في حين أكمل ليام لاوسون ترتيب العشرة الأوائل.
في الأثناء استمرّت معاناة سيرجيو بيريز، واقتصر على المركز الـ 14 بعد سلسلة من الأخطاء.
نتيجة الحصة
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|18
|
1:16.492
|202.562
|2
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.059
1:16.551
|0.059
|202.406
|3
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.340
1:16.832
|0.281
|201.665
|4
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+0.511
1:17.003
|0.171
|201.218
|5
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|21
|
+0.568
1:17.060
|0.057
|201.069
|6
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.740
1:17.232
|0.172
|200.621
|7
|ي. تسونودا آربي
|22
|RB
|Red Bull
|20
|
+0.810
1:17.302
|0.070
|200.439
|8
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.849
1:17.341
|0.039
|200.338
|9
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|19
|
+0.982
1:17.474
|0.133
|199.994
|10
|ل. لاوسون آربي
|30
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.002
1:17.494
|0.020
|199.943
|11
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|19
|
+1.019
1:17.511
|0.017
|199.899
|12
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|25
|
+1.147
1:17.639
|0.128
|199.569
|13
|ف. كولابينتو ويليامز
|43
|Williams
|Mercedes
|18
|
+1.220
1:17.712
|0.073
|199.382
|14
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+1.295
1:17.787
|0.075
|199.190
|15
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|
+1.306
1:17.798
|0.011
|199.161
|16
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|20
|
+1.327
1:17.819
|0.021
|199.108
|17
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|
+1.408
1:17.900
|0.081
|198.901
|18
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|19
|
+1.832
1:18.324
|0.424
|197.824
|19
|غ. جو ساوبر
|24
|Sauber
|Ferrari
|18
|
+1.936
1:18.428
|0.104
|197.562
|20
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|20
|
+1.962
1:18.454
|0.026
|197.496
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