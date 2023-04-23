بياستري "يتعلم الكثير" من نوريس كزميل له في مكلارين
قال أوسكار بياستري سائق مكلارين أنه "يتعلم الكثير" بالفعل من زميله لاندو نوريس، خلال أول موسم لهما معاً في الفورمولا واحد.
انضم بياستري بطل الفورمولا 2 إلى مكلارين كبديل عن دانيال ريكاردو الذي فشل في تحقيق طموحاته مع الفريق منذ انضمامه في 2021 حيث عانى في التأقلم مع سيارة مكلارين.
وكانت التوقعات عالية جداً فيما يتعلق بأداء بياستري وقدرته على مجاراة نوريس، أكثر من ريكاردو، ويبدو أن صاحب الـ 21 قد نجح بالإيفاء بذلك.
حيث اعترف نوريس بأن بياستري "يبقيه على أهبة الاستعداد" مثنياً على حقيقة أنهما يقدمان الانطباعات والآراء نفسها حول السيارة، إلى المهندسين.
من جهته، أكد بياستري أنه يستفيد بالفعل من نوريس الذي يشارك في موسمه الخامس حتى الآن ضمن الفئة الملكة، وأنه ينظر إليه كمعيار يجب عليه مجاراته فيما يتعلق بالسرعة خلال موسمه كناشئ.
فقال: "لقد تعلمت الكثير من لاندو بالتأكيد. ليس فقط حول قيادة السيارة، بل من طريقة عملنا والانتباه للتفاصيل وغير ذلك".
وأكمل: "أعتقد أن هناك على الدوام مجالات يمكنك التحسن فيها. من الجيد تواجده كمعيار لي".
وأردف: "أعتقد أن لاندو أثبت نفسه في مسيرته المهنية حتى الآن كسائق من الطراز الرفيع وهذا واضح بالنسبة لي من عملنا معاً".
وكرر بياستري تعليقات نوريس فيما يتعلق بأسلوبي قيادتيهما المتكاملين خاصة وأن ذلك يساعد الفريق على إيجاد طريق تطوير أكثر وضوحاً.
فقال: "نحن نعمل بطريقة متماثلة جداً حيال ما نريده من السيارة".
وأكمل: "ذلك أمر جيد للفريق حيث يمنحهم من الناحية الهندسية طريقاً واضحاً جداً".
أما زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين، فقد أثنى على لمحات الأداء الواعدة من بياستري والتي تشير إلى أنه "سيكون في نفس مستوى وتيرة لاندو".
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