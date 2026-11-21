فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

بياستري يتساءل عن الفارق "الغريب" في السرعة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس في لاس فيغاس

كانت مكلارين تتوقع المعاناة من ضعف السرعة على الخطوط المستقيمة في لاس فيغاس بسبب خيارات تصميمية اتخذتها مسبقًا، لكن سائقي الفريق خرجا من التصفيات التأهيلية وهما يشعران بخيبة الأمل.

ستيوارت كودلينغ فيليب كليرين

منشور: 21-11-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

لم يصل أوسكار بياستري إلى حد تكرار وصف زميله لاندو نوريس لسرعة مكلارين على الخطوط المستقيمة في لاس فيغاس بأنها "صادمة ببساطة". لكنه أقر بأن حجم الفارق الذي يفصل الفريق عن منافسيه كان مفاجئًا، خصوصًا مقارنة بالفرق التي تستخدم وحدات طاقة مرسيدس نفسها.

وسجل بياستري سابع أسرع زمن في القسم الأخير من التصفيات التأهيلية، خلال لفة وصفها بأنها "غير نظيفة"، بينما حل نوريس خامسًا.

وسيتلقى الأسترالي عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق على أي حال، بسبب تركيب محرك احتراق داخلي خامس جديد هذا الموسم، متجاوزًا الحصة المسموح بها والبالغة أربعة محركات، رغم أنه سيستفيد من مواصفات جديدة للشاحن التوربيني طورتها مرسيدس ضمن إطار نظام فرص التطوير الإضافية لوحدات الطاقة التابع للاتحاد الدولي للسيارات.

وقال بياستري: "بعد القسم الثاني من التصفيات التأهيلية، كنت سعيدًا جدًا بالطريقة التي سارت بها الأمور".

وأضاف: "لكن القسم الثالث كان فوضويًا بعض الشيء لعدة أسباب. محاولة الحصول على عامل السحب الهوائي المناسب... يمكنك القول إنه لا جدوى حتى من الخروج إلى الحلبة إذا لم تنجح في تحقيق ذلك".

وتابع: "حتى عند بداية اللفة هنا، أعتقد أن هناك بعض الاختلاف بين السيارات في مقدار الطاقة التي تستخدمها للوصول إلى المنعطف الأول، وإذا بلغ الفارق نصف ثانية، فقد يعني ذلك خسارة ثلاثة أو أربعة أعشار من الثانية على الخط المستقيم في مرحلة لاحقة من اللفة".

وأضاف: "لذلك من الصعب ضبط الأمور بالشكل الصحيح، وهناك بعض الجوانب التي سنراجعها على الأرجح لنرى ما إذا كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل قليلًا. لكن لفاتي أيضًا لم تكن نظيفة تمامًا".

وجلبت مكلارين مواصفات جديدة لأرضية السيارة إلى لاس فيغاس، لكن الفريق لم يتمكن من تجهيز سوى نسخة واحدة منها في الوقت المناسب، ولذلك مُنحت لنوريس. وفي نهاية المطاف، تأثر أداؤه في القسم الثالث من التصفيات التأهيلية بعدما علقت أكياس بلاستيكية بأحد الحواجز الانسيابية في أرضية سيارته.

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وعانت سيارة "إم سي إل 40" هذا الموسم من ضعف السرعة على الخطوط المستقيمة، لأسباب تتعلق جزئيًا بالخصائص الانسيابية، ولكن بصورة أساسية بسبب اختيار الفريق نسب تروس أقصر من بعض منافسيه. ومن أجل توفير الوزن، اختار الفريق أقصر قاعدة عجلات تسمح بها القوانين، ما حدّ من المكاسب الانسيابية الممكن تحقيقها من الأرضية وهيكل السيارة أمام العجلات الخلفية.

وأوضح مدير الفريق أندريا ستيلا أيضًا، في مقابلة حصرية أجراها مؤخرًا مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أن اختيارات نسب التروس استندت إلى توقعات بشأن خصائص وحدة الطاقة، لكنها لم تتطابق تمامًا مع المنتج النهائي. وكان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات وحدة الطاقة إحدى المشاكل التي حاولت مكلارين التعامل معها طوال الموسم.

وقال بياستري: "من الصعب معرفة السبب، وقد فاجأنا الأمر بصراحة".

وأضاف: "لا أعتقد أننا توقعنا أن تكون المشكلة بهذا الحجم. في مونزا، كان أداؤنا مقبولًا، والأمر الغريب بالنسبة إلينا هو أن الفارق يظهر بصورة أساسية عند مقارنتنا بالسيارات الأخرى المزودة بمحركات مرسيدس".

وتابع: "لذلك ربما خفّض الكثيرون مستويات الارتكازية، بينما لم نخفضها نحن بالقدر الكافي، لكن يبدو أننا كنا نفتقر إلى تحسن هائل جدًا في الأداء خلال التجارب".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان الوضع لا يزال على حاله الآن، لكن من المؤكد أننا نبدو بطيئين جدًا على الخطوط المستقيمة لسبب أو لآخر".

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

وثبت أن تأثير عامل السحب الهوائي على حلبة لاس فيغاس كان أقوى بصورة غير متوقعة، كما أظهر كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، الذي سجل أسرع زمن على الإطلاق رغم سيره على مسافة قريبة خلف أرفيد ليندبلاد سائق راسينغ بولز طوال لفّته. ففي الظروف المعتادة، كان الهواء المضطرب سيؤثر سلبًا على الأداء في المنعطفات، لكن في الأجواء الباردة لإحدى أمسيات نوفمبر في صحراء نيفادا، كانت المنعطفات البطيئة زلقة تقريبًا بغض النظر عن موقع السيارة بالنسبة إلى السيارات التي أمامها.

وتتوافق ملاحظات بياستري بشأن السيارات الأخرى المزودة بمحركات مرسيدس مع البيانات أيضًا. إذ تشير بيانات القياس عن بُعد لأسرع محاولاتها في القسم الثالث من التصفيات التأهيلية إلى أن بياستري كان يخسر ما يصل إلى 10 كلم/ساعة أمام سيارتي ألبين بقيادة فرانكو كولابينتو وبيير غاسلي على الخط المستقيم الرئيسي الممتد على طول شارع لاس فيغاس ستريب. وقد تفوق بياستري عليهما في الزمن الإجمالي للفة بصورة أساسية بفضل تأخره كثيرًا في رفع قدمه عن دواسة الوقود والبدء بالكبح عند المنعطفات الرئيسية.

وقال ستيلا: "بالتأكيد، كانت لدينا بعض المخاوف بشأن مدى ملاءمة متطلبات هذه الحلبة لسيارتنا".

وأضاف: "ذلك لأسباب تحدثنا عنها سابقًا، تتعلق بالسرعة عند بلوغ سرعات مرتفعة للغاية. لأن الأمر لا يتعلق بالسرعة القصوى وحدها، بل أيضًا بالسرعة القصوى عندما تقترن بالسحب الهوائي الذي يحاول الجميع الاستفادة منه".

وتابع: "لذلك، تصل إلى نطاقات تشغيل للمحرك لا تكون مثالية مع نسب التروس التي نستخدمها. ونعلم أن مقاومة الهواء من الناحية الانسيابية ليست من نقاط قوتنا. لكننا ناقشنا خلال جلسة مراجعة الأداء ضرورة النظر بصورة شاملة إلى جميع الظروف التي تؤثر على السرعة القصوى".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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