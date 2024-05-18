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بياستري يتراجع 3 مراكز في إيمولا جراء إعاقته ماغنوسن في التصفيات

تلقى أوسكار بياستري سائق مكلارين عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق الغد في إيمولا على إثر إعاقته كيفن ماغنوسن في التصفيات.

تم التحديث:
أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بياستري أعاق سائق هاس ماغنوسن في القسم الأول من التصفيات بالتوجه إلى منعطفات تامبوريللو خلال اللفة السريعة الأخيرة للدنماركي.

وقد أفسدت تلك الواقعة حصة ماغنوسن، حيث تأهل بالمركز الـ 18 بينما عبر زميله نيكو هلكنبرغ إلى القسم الثالث من التصفيات.

وقد صرّح بياستري بأنه "لم يرَ أية سيارات قادمة" في مرآته كون المقطع المستقيم الرئيسي قبل المنعطف الثاني ينحني إلى اليسار، ما يترك ماغنوسن ضمن المنطقة العمياء لديه.

وبينما تفهم المراقبون موقف الأسترالي، لكنهم رأوا بأنه كان من واجب الفريق تحذير سائقه بالاقتراب من الزحام في وقت مبكر، وهو ما شرحوا بأنه حصل على نحو صحيح في كل الحالات المشابهة اليوم السبت.

هذا وسينطلق بياستري من المركز الخامس بعد عقوبة التراجع، وذلك بعد تأهله بأقل من عشر من الثانية عن صاحب البول بوزيشن ماكس فيرستابن في القسم الحاسم.

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