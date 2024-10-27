بياستري يتحسّر على "الخطأ الضعيف جدًا" الذي أدّى إلى خروجه من القسم الأوّل في المكسيك
جاء خطأ مكلفٌ في القسم الأوّل من التجارب التأهيليّة لجائزة المكسيك الكبرى ليتسبّب في اصطفاف سائق مكلارين في المركز الـ 17 اليوم الأحد.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات
اعترف أوسكار بياستري بأنّ الخطأ الذي أدّى إلى خروجه من القسم الأوّل من تصفيات المكسيك كان "خطأ ضعيفًا جدًا".
خرج سائق مكلارين عن المسار في المنعطف الـ 12 في المراحل الأولى من التصفيات، حيث انزلقت سيارته على الحفف الجانبيّة. وتمّ شطب زمنه لتجاوزه حدود المسار، لكنّ ذلك الزمن الذي خسره لم يكن ليكفي في جميع الأحوال لضمان عبوره إلى القسم الثاني.
وكان الأسترالي متأخّرًا بأكثر من ثانية عن أفضل أزمنته السابقة حتّى تلك المرحلة، وهو ما تركه متحسّرًا على الخطأ الذي تسبّب في خروجه من القسم الأوّل للمرّة الأولى هذا الموسم.
وقال بياستري لقناة "سكاي اف1": "خرجت عن المسار في المنعطف الـ 12 وانزلقت السيارة على أرضيّتها على الحفف، وانتهى الأمر. كانت تلك اللفّة لتكون كافية للعبور، لذا كان من المحبط للغاية ارتكاب ذلك الخطأ. خسرت حوالي ثانية".
وأردف: "إنّها حلبة مخادعة، لكنّني لا أعتقد بأنّ اليوم يعود لذلك. ارتكبت خطأً ضعيفًا للغاية، وانتهى الأمر".
وجاء خروج بياستري من القسم الأوّل كتكرارٍ لما حدث مع زميله لاندو نوريس العام الماضي عندما تمّ شطب زمنه ما اضطرّه للانطلاق من آخر الترتيب.
وبالرغم من تأهّله في المركز الـ 19، وانطلاقه من المركز الـ 17 نتيجة عقوبات الآخرين، شقّ نوريس طريقه نحو المركز الخامس في السباق، ويأمل بياستري تكرار ذلك بعد ظهر الأحد.
وقال: "هذا شبيهٌ بموقع لاندو العام الماضي. لذا سأحاول التجهّز بشكلٍ جيّد كي أتقدّم في الترتيب وأحاول فعل الأمر ذاته".
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