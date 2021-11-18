بياستري يتأهّب لموسم من دون سباقات في 2022 للتركيز على دوره الجديد مع ألبين

أعلنت ألبين ضمّها لبياستري متصدر ترتيب بطولة الفورمولا 2 ليكون سائقها الاحتياطي للموسم المُقبل في الفورمولا واحد، لتُنهي بذلك آماله بترقية محتملة إلى الفئة الملكة في 2022.

وكان من المخطط أن يُمضي بياستري موسمين في كل من الفورمولا 3 والفورمولا 2، لكنّه فاز بلقب الفورمولا 3 ضمن موسمه الأول العام الماضي مع بريما، ويتصدر الآن ترتيب الفورمولا 2 بفارق 36 نقطة مع بقاء 4 سباقات حتى نهاية الموسم.

وضمن معرض حديثه إلى وسائل إعلام مختارة من ضمنها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على حلبة لوسيل الدولية قُبيل جائزة قطر الكبرى نهاية هذا الأسبوع، كشف بياستري أنه يتّجه لخوض موسم من دون مقعد سباقات في 2022.

فقال عند سؤاله إذا ما سيشارك في السباقات العام المُقبل: "في الوقت الحالي، لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "أرغب التركيز على بلوغ هدفي بالحصول على مقعد في الفورمولا واحد. أعتقد أن التواجد في البادوك بشكل منتظم قدر استطاعتي ومع فريق ألبين، حتى وأنا لا أسابق، سيكون مفيدًا جدًا لي في السعي نحو هدفي بالمشاركة في البطولة".

وتابع: "بقدر ما سأفتقد التسابق، كوني لا أعتقد بأنني سأشارك في السباقات العام المُقبل، إلّا أنني أعتقد بأن هنالك صورة أكبر للنظر إليها كي أركّز على التواجد في الفورمولا واحد أولًا".

وأكمل: "لن أعود إلى منافسات الفورمولا 2 في العام المُقبل".

جديرٌ بالذكر أنّ ألبين ترتبط حاليًا مع إستيبان أوكون ضمن عقد طويل الأمد، بينما يملك بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو عقدًا كذلك يغطّي موسم 2022.

فيما أوضح بياستري بأنّ الفريق الفرنسي يعمل على تحضير "برنامج تجارب مكثّف جدًا" لضمان أن "يقود بشكل متكرر على نحوٍ معقول".

تجدر الإشارة إلى أنّ قوانين العام المُقبل تتطلّب من الفرق إشراك سائق ناشئ في حصّتي تجارب حرة على الأقل، ما يجعل من المرجّح أن يحصل بياستري على فرصة أن يكون جزءًا من عطلة نهاية الأسبوع مع ألبين.