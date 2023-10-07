اشترك
السابق / إجراءات "إسعافية" لجولة قطر وسط مخاوف من فشل الإطارات
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير

تألق الأسترالي الناشئ أوسكار بياستري على حلبة لوسيل في قطر، حيث تقدم ثنائية فريقه مكلارين متقدماً على زميله لاندو نوريس بفارق 0.082 ثانية وأمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

خلدون يونس
من قبل:
أوسكار بياستري، مكلارين

في حصة شهدت حذف أزمنة اللفات وتغير المراكز تباعاً، بدت مكلارين سريعة جداً مع كلا سائقيها، بينما تم حذف لفة ماكس فيرستابن السريعة في القسم الثالث ما اضطره إلى إكمال لفة أخرى لم ينجح عبرها سوى بتحقيق المركز الثالث خلف سيارتي مكلارين.

جورج راسل وضع سيارته مرسيدس بالمركز الرابع أمام سيارتي فيراري.

مجريات حصة تصفيات السباق القصير

القسم الأول

خرجت السيارات إلى المسار على إطارات ميديوم، ومباشرة بدأ السائقون طلعاتهم السريعة، حيث تقدم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل إلى الصدارة بفارق أكثر من 8 أعشار الثانية أمام جورج راسل سائق مرسيدس.

لكن سيارتي مكلارين حسّنتا من أزمنتهما مع لاندو نوريس الذي بات ثانياً بفارق 0.162 ثانية وأوسكار بياستري بالمركز الثالث.

قبل أن يفصل بينهما راسل ومن ثم زميله لويس هاميلتون بالمركز الرابع أمام بياستري، لكن لفة هاميلتون حُذفت، ليتراجع حتى المركز 11.

ومثل يوم أمس، عانى السائقون مع مسألة حدود المسار، من بينهم شارل لوكلير سائق فيراري الذي كان بالمركز 15 المؤقت وبحاجة لتسجيل لفة سريعة.

ومع إكمال جميع السائقين لآخر لفاتهم السريعة، كان راسل أولاً بفارق 0.097 ثانية أمام فيرستابن ونوريس.

بيير غاسلي (ألبين) بالمركز الرابع أمام كارلوس ساينز (فيراري)، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، أوسكار بياستري (مكلارين)، إستيبان أوكون (ألبين)، سيرجيو بيريز (ريد بُل) وليام لاوسون (ألفا تاوري).

بينما فشل لانس سترول (أستون مارتن)، أليكسندر ألبون (ويليامز)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) الذي حذفت لفته، كيفن ماغنوسن (هاس) ولوغان سارجانت (ويليامز) بالتأهل للقسم الثاني.

القسم الثاني وفشل هاميلتون في التأهل

انطلقت السيارات بكل سرعة على إطارات ميديوم، وظهرت مكلارين سريعة للغاية مع نوريس الذي تصدر الأزمنة مبدئياً أمام فيرستابن بفارق عُشري ثانية تقريباً،  بينما سجل بياستري ثالث أسرع الأزمنة أمام بيريز، هلكنبرغ وراسل.

بينما حُذفت لفتا لوكلير وهاميلتون ليعودا لتسجيل لفتين سريعتين. بينما تم حذف لفة ساينز كذلك.

ومع انتهاء القسم الثاني، كان نوريس أولاً أمام راسل، بيريز، فيرستابن، ألونسو، لوكلير، ساينز، بياستري، هلكنبرغ، أوكون.

بينما فشل  غاسلي، هاميلتون، بوتاس، لاوسون وجو غوانيو (ألفا روميو) بالتأهل للقسم الثالث والأخير.

القسم الثالث ومعركة فيرستابن/مكلارين

استعملت جميع السيارات إطارات سوفت في القسم الثالث والأخير.

وكان فيرستابن أول الخارجين ليسجل دقيقة و24.543 ثانية بالمركز الأول المبدئي، لكن تم حذف لفة الهولندي ما دفع سيارتي فيراري للمركزين الأول والثاني مع ساينز ولوكلير الذي حذفت لفته كذلك، قبل أن يتقدم عليهما بيريز.

لكن الأزمنة تبدلت بسرعة مع إكمال سيارتي مكلارين للفتيهما السريعتين حيث تقدم نوريس (دقيقة و24.536 ثانية) وبياستري للمركزين الأول والثاني.

فيرستابن في لفته السريعة الثانية بدا سريعاً للغاية وكذلك حال نوريس وبياستري، حيث اشتعلت بينهم معركة حماسية على قطب الانطلاق الأول للسباق القصير.

لكن لفة فيرستابن السريعة لم تسعفه إلا بتحقيق المركز الثالث. 

بياستري قدم لفة ممتازة للغاية منحته قطب الانطلاق الأول أمام نوريس بفارق 0.082 ثانية.

راسل أنهى الحصة رابعاً أمام سيارتي فيراري: ساينز ولوكلير وهلكنبرغ

بينما أكمل بيريز، ألونسو (بعد حذف لفته السريعة الأخيرة) وأوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:

تصفيات السباق القصير

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Australia بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 18 1:24.454   229.331
2 United Kingdom نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 14 +0.082 0.082 229.109
3 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 12 +0.192 0.110 228.811
4 United Kingdom راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 17 +0.387 0.195 228.285
5 Spain ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 21 +0.701 0.314 227.444
6 Monaco لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 21 +0.793 0.092 227.198
7 Germany هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 16 +0.866 0.073 227.004
8 Mexico بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 17 +0.928 0.062 226.839
9 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 13      
10 France أوكون ألبين 31 Alpine Renault 15      
شاهد كامل النتائج  
المشاركات
التعليقات

إجراءات "إسعافية" لجولة قطر وسط مخاوف من فشل الإطارات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي"  بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

هاميلتون يُثني على تصميم حلبة قطر الذي يسمح بالتخلي عن مسألة حدود المسار

هاميلتون يُثني على تصميم حلبة قطر الذي يسمح بالتخلي عن مسألة حدود المسار

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

هاميلتون يُثني على تصميم حلبة قطر الذي يسمح بالتخلي عن مسألة حدود المسار هاميلتون يُثني على تصميم حلبة قطر الذي يسمح بالتخلي عن مسألة حدود المسار

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

كارلوس ساينز الإبن More from
كارلوس ساينز الإبن
مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023

مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023 مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023

ساينز: "كنت أضحك في السيارة" حين رأيت مرسيدس تكرر استراتيجيتي مع "دي آر أس" في اليابان

ساينز: "كنت أضحك في السيارة" حين رأيت مرسيدس تكرر استراتيجيتي مع "دي آر أس" في اليابان

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

ساينز: "كنت أضحك في السيارة" حين رأيت مرسيدس تكرر استراتيجيتي مع "دي آر أس" في اليابان ساينز: "كنت أضحك في السيارة" حين رأيت مرسيدس تكرر استراتيجيتي مع "دي آر أس" في اليابان

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فيراري More from
فيراري
معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

فاسور: ليس بوسع فيراري "تأجيل المعركة" مع مرسيدس حتى موسم 2024

فاسور: ليس بوسع فيراري "تأجيل المعركة" مع مرسيدس حتى موسم 2024

فورمولا 1

فاسور: ليس بوسع فيراري "تأجيل المعركة" مع مرسيدس حتى موسم 2024 فاسور: ليس بوسع فيراري "تأجيل المعركة" مع مرسيدس حتى موسم 2024

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد

هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي"  بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك