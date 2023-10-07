بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير

في حصة شهدت حذف أزمنة اللفات وتغير المراكز تباعاً، بدت مكلارين سريعة جداً مع كلا سائقيها، بينما تم حذف لفة ماكس فيرستابن السريعة في القسم الثالث ما اضطره إلى إكمال لفة أخرى لم ينجح عبرها سوى بتحقيق المركز الثالث خلف سيارتي مكلارين.

جورج راسل وضع سيارته مرسيدس بالمركز الرابع أمام سيارتي فيراري.

مجريات حصة تصفيات السباق القصير

القسم الأول

خرجت السيارات إلى المسار على إطارات ميديوم، ومباشرة بدأ السائقون طلعاتهم السريعة، حيث تقدم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل إلى الصدارة بفارق أكثر من 8 أعشار الثانية أمام جورج راسل سائق مرسيدس.

لكن سيارتي مكلارين حسّنتا من أزمنتهما مع لاندو نوريس الذي بات ثانياً بفارق 0.162 ثانية وأوسكار بياستري بالمركز الثالث.

قبل أن يفصل بينهما راسل ومن ثم زميله لويس هاميلتون بالمركز الرابع أمام بياستري، لكن لفة هاميلتون حُذفت، ليتراجع حتى المركز 11.

ومثل يوم أمس، عانى السائقون مع مسألة حدود المسار، من بينهم شارل لوكلير سائق فيراري الذي كان بالمركز 15 المؤقت وبحاجة لتسجيل لفة سريعة.

ومع إكمال جميع السائقين لآخر لفاتهم السريعة، كان راسل أولاً بفارق 0.097 ثانية أمام فيرستابن ونوريس.

بيير غاسلي (ألبين) بالمركز الرابع أمام كارلوس ساينز (فيراري)، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، أوسكار بياستري (مكلارين)، إستيبان أوكون (ألبين)، سيرجيو بيريز (ريد بُل) وليام لاوسون (ألفا تاوري).

بينما فشل لانس سترول (أستون مارتن)، أليكسندر ألبون (ويليامز)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) الذي حذفت لفته، كيفن ماغنوسن (هاس) ولوغان سارجانت (ويليامز) بالتأهل للقسم الثاني.

القسم الثاني وفشل هاميلتون في التأهل

انطلقت السيارات بكل سرعة على إطارات ميديوم، وظهرت مكلارين سريعة للغاية مع نوريس الذي تصدر الأزمنة مبدئياً أمام فيرستابن بفارق عُشري ثانية تقريباً، بينما سجل بياستري ثالث أسرع الأزمنة أمام بيريز، هلكنبرغ وراسل.

بينما حُذفت لفتا لوكلير وهاميلتون ليعودا لتسجيل لفتين سريعتين. بينما تم حذف لفة ساينز كذلك.

ومع انتهاء القسم الثاني، كان نوريس أولاً أمام راسل، بيريز، فيرستابن، ألونسو، لوكلير، ساينز، بياستري، هلكنبرغ، أوكون.

بينما فشل غاسلي، هاميلتون، بوتاس، لاوسون وجو غوانيو (ألفا روميو) بالتأهل للقسم الثالث والأخير.

القسم الثالث ومعركة فيرستابن/مكلارين

استعملت جميع السيارات إطارات سوفت في القسم الثالث والأخير.

وكان فيرستابن أول الخارجين ليسجل دقيقة و24.543 ثانية بالمركز الأول المبدئي، لكن تم حذف لفة الهولندي ما دفع سيارتي فيراري للمركزين الأول والثاني مع ساينز ولوكلير الذي حذفت لفته كذلك، قبل أن يتقدم عليهما بيريز.

لكن الأزمنة تبدلت بسرعة مع إكمال سيارتي مكلارين للفتيهما السريعتين حيث تقدم نوريس (دقيقة و24.536 ثانية) وبياستري للمركزين الأول والثاني.

فيرستابن في لفته السريعة الثانية بدا سريعاً للغاية وكذلك حال نوريس وبياستري، حيث اشتعلت بينهم معركة حماسية على قطب الانطلاق الأول للسباق القصير.

لكن لفة فيرستابن السريعة لم تسعفه إلا بتحقيق المركز الثالث.

بياستري قدم لفة ممتازة للغاية منحته قطب الانطلاق الأول أمام نوريس بفارق 0.082 ثانية.

راسل أنهى الحصة رابعاً أمام سيارتي فيراري: ساينز ولوكلير وهلكنبرغ

بينما أكمل بيريز، ألونسو (بعد حذف لفته السريعة الأخيرة) وأوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

تصفيات السباق القصير