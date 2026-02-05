بياستري يأمل أن يتمكن فريق مكلارين من تفادي "الصداع" الذي تسببت به قواعد "البابايا" في موسم 2025

وأيّد بياستري النهج المُحسَّن الذي يعتمده الفريق للسماح له ولزميله لاندو نوريس بالتنافس على قدم المساواة، معربًا عن أمله في أن ينجح الفريق في تفادي "التسبب ببعض الصداع من دون حاجة".

وخلال حديثه في حفل جوائز أوتوسبورت لعام 2026، جدّد أندريا ستيلا التأكيد على التزام الفريق بسياسة المساواة بين السائقين، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ تنفيذ هذه السياسة سيكون "أكثر سلاسة" بعد إجراء مزيد من النقاشات مع السائقين.

وقال ستيلا لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك الكثير من الأمور التي يمكن فيها إيجاد طرق للقيام بالأشياء بشكل أفضل. أو إذا استطعنا أن نجد طريقة للقيام بالأمر ذاته ولكن بشكل أبسط وأكثر سلاسة وبمجهود أقل للجميع، فسيكون ذلك تحسنًا مهمًا للمستقبل".

ولم يُقدّم ستيلا تفاصيل محددة حول كيفية تطبيق ذلك، لكن موسم 2025 شهد على الأقل مثالين رئيسيين بدا فيهما أنّ مكلارين عقّدت الأمور على نفسها أكثر مما يلزم، واضطرت لاحقًا لإجراء تعديلات إضافية.

وكان المثال الأول في جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، عندما طلب الفريق من بياستري السماح لنوريس بالمرور بعد توقف بطيء للبريطاني في منطقة الصيانة، وهو قرار عارضه بياستري بشدة، واعترف لاحقًا بأنّه ظل عالقًا في ذهنه خلال عطلة نهاية أسبوع كارثية في باكو. أما المثال الآخر فتمثّل في توبيخ نوريس بسبب احتكاكه مع بياستري في سنغافورة، قبل أن يتراجع الفريق عن تلك "العواقب" الداخلية في الجولة التالية عندما اعتُبر بياستري مسؤولًا بشكل أكبر عن تصادمهما في السباق القصير في أوستن.

وخلال حديثه إلى الصحفيين، ومن بينهم موقعنا "موتورسبورت.كوم"، على هامش الإطلاق الرسمي لسيارة "ام.سي.ال40"، قال بياستري إن تبسيط مبادئ التسابق داخل الفريق يُعد "قرارًا حكيمًا"، معربًا عن أمله في أن يُسهم ذلك في تفادي بعض عوامل التشتيت التي رافقت موسم 2025.

وقال بياستري حول سياسة الفريق: "سيبدو الأمر مختلفًا. وكما قال أندريا، فإن تبسيطها يُعد قرارًا حكيمًا. لقد تسببنا على الأرجح ببعض الصداع لأنفسنا في بعض المحطات في العام الماضي من دون حاجة. كمبدأ عام وطريقة عامة في التسابق، فإن هذا النهج يجلب الكثير من الإيجابيات، والمسألة تتعلق فقط بكيف نُحسّنه لنُبقيه إيجابيًا قدر الإمكان".

وأضاف: "كان يُبالَغ دائمًا في الحديث عنه أكثر مما كان يحدث فعليًا، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يكوّنون آراء من دون معرفة كاملة بما يجري خلف الكواليس، فتبدو الأمور مختلفة عمّا هي عليه في الواقع. ستكون هناك بعض التعديلات بالتأكيد هذا العام، لكن من الواضح جدًا أننا لا نزال نرغب في التسابق كفريق قدر الإمكان".

وشدّد بياستري على أنّه حصل على "فرصة عادلة" في الموسم الماضي، وقال إن قضاء بعض الوقت في موطنه أستراليا ساعده على إعادة ضبط نفسه والتعافي بعد خسارته معركة بطولة العالم لعام 2025.

وقال: "أعتقد أنني حصلت على فرصة عادلة العام الماضي، وأتوقع أن يبقى ذلك على الحال نفسه تمامًا. هذا لا يعني بالتأكيد أنّ بعض الأمور لم يكن من الممكن تنفيذها بشكل أفضل، وأعتقد أن ذلك كان واضحًا للجميع. لكن بالنسبة لي، لم تكن هناك نوايا سيئة في أي لحظة، ولا أوقات شككت فيها بنوايا أي قرار".

وأضاف: "كان من الجميل العودة إلى أستراليا وقضاء بعض الوقت مع عائلتي، والابتعاد قليلًا عن الفورمولا 1 والتسابق. الدعم الذي تلقيته خلال وجودي في الصراع، وحجم التعليقات التي وصلتني حول أسلوبي في التعامل مع الأمور، كانا أمرين جميلين حقًا".

وتابع: "هناك الكثير من الدروس المستفادة من العام الماضي. كانت النهاية مؤلمة بعض الشيء، لكن يمكن التعامل مع ذلك بطريقتين: إما أن تسمح له بإحباطك، أو أن يمنحك مزيدًا من الثقة والدافع للمستقبل. ومع وجود مجموعة قواعد مختلفة تمامًا أيضًا، فقد كان ذلك وسيلة جيدة جدًا لتوجيه أي دافع اكتسبته خلال فترة ما بين الموسمين".