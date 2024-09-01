بياستري ومكلارين يتحسّران على خيار وقفة الصيانة وضياع الفوز في مونزا

تحسّر بياستري على مجازفة وقفة الصيانة الخاطئة بعد هزيمته على يد شارل لوكلير في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1.

بعد انطلاقه ثانيًا، حشر بياستري سيارته على الخطّ الداخلي لزميله لاندو نوريس في المنعطف الرابع من اللفّة الافتتاحيّة وبدأ ببناء أفضليّة متّجهًا لضمان انتصاره الثاني في الفورمولا 1.

لكنّ الفريق طلب منه التوقّف مرّة أخرى في حال شعر بأنّه غير قادرٍ على إطالة عمر إطاراته حتّى نهاية السباق بعد أن توقّف في اللفّة الـ 16، بعد لفّة من توقّف لوكلير.

وزعم الأسترالي بأنّه غير قادرٍ على فعل ذلك واختار التوقّف للحصول على إطارات جديدة، بينما اختارت فيراري المجازفة وترك لوكلير وساينز على الحلبة على إطارات قديمة.

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وآتت تلك المجازفة ثمارها، حيث تمكّن بياستري ونوريس من تجاوز ساينز، لكنّهما فشلا في اللحاق بلوكلير في الوقت المناسب.

وقال الأسترالي: "أجل، هذا مؤلم، لن أكذب، مؤلمٌ كثيرًا".

وأضاف: "قمنا بالكثير من الأمور الصحيحة هذا اليوم. كانت هناك الكثير من نقاط الاستفهام على صعيد الاستراتيجيّة بالتوجّه إلى السباق. بناءً على الموقف الذي كنّا فيه، فقد بدا عدم التوقّف مجازفة كبيرة. لكنّ التوقّف الوحيد تبيّن أنّه الخيار الصحيح في النهاية".

وأكمل: "لذا أجل، أنا سعيدٌ جدًا بالوتيرة، والسباق الذي تمكّنا من تقديمه.. لكنّ الحلول في المركز الثاني مؤلم".

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّه كان بوسعه إنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد، أجاب: "بعد معرفة ما حدث، أجل، لكنّ الجميع يكون بطلًا يوم الإثنين بعد السباق أو بعد رفع العلم الشطرنجي للأسف، أخطأنا وكنت جزءًا من ذلك".

وأكمل: "كان لدينا كلّ شيء لخسارته في ظلّ تواجدنا في الصدارة. كان بوسع شارل تجربة شيء مختلف. كان سيحلّ ثالثًا في جميع الأحوال. لذا اختار المجازفة".

من جانبه انطلق نوريس من المركز الأوّل وبدا متّجهًا لكسب أفضليّة نقاطٍ كبيرةٍ على حساب ماكس فيرستابن ضمن المعركة على بطولة السائقين.

لكنّه اكتفى بالمركز الثالث، وشاطر رأي بياستري في ما يتعلّق بأخطاء مكلارين في مونزا.

وقال البريطاني: "درسنا ذلك طوال السباق، لكنّ ذلك لم يكن ممكنًا مع قدر التحبّب الذي واجهناه".

وأكمل: "علمنا أنّ المعركة ستكون متقاربة، لكنّ سيارتنا عانت من بعض الحدود، لم يكن ذلك ممكنًا اليوم. لذا علمنا ذلك، علمنا أنّ ذلك قد يحدث".

وأردف: "أنا محبطٌ جدًا بالطبع، لكنّ فيراري قامت بعملٍ أفضل، كانت لهم سيارة أفضل اليوم، تُرفع لهم القبّعة".