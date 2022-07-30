بياستري ولاوسون بصدد المشاركة في التجارب الحرة للفورمولا واحد بعد العطلة الصيفية
يتّجه أوسكار بياستري وليام لاوسون لخوض مشاركتهما الأولى في التجارب الحرة للفورمولا واحد بعد العطلة الصيفية.
سيقود لاوسون سيارة ألفا تاوري في تجارب الجمعة لجائزة بلجيكا الكبرى، بينما سيكون الظهور الأول لبياستري إمّا في سبا-فرانكورشان أو في مونزا خلال نهاية الأسبوع التالية.
هذا وسيكون الوضع صعبًا في حالة لاوسون، حيث سيضطر للعودة إلى سيارته في الفورمولا 2 لاستكمال جولة نهاية الأسبوع مباشرة بعد أن يُكمل مهامه في الفورمولا واحد.
ونشير إلى أنه يتعيّن على كافة الفرق هذا الموسم إشراك أحد الناشئين في حصتين للتجارب الحرة الأولى، على أن يتخلّى كلا سائقي الفريق عن مقعديهما في واحدة من المناسبتين.
فيما كان الاستثناء الوحيد لذلك مع ألفا روميو، حيث قبلت "فيا" اعتبار مشاركة جو غوانيو الأولى في البحرين كإحدى مشاركتي الناشئين مع الفريق.
في المقابل، لم يتم بعد تحديد الكثير من الـ 19 مشاركة للناشئين هذا الموسم، حيث تواجه الفرق عثرات متنوعة بينما تحاول تحديد الجولات التي ستُشرك فيها الناشئين، إذ أن حلبات مثل سنغافورة وسوزوكا - مع استخدام كليهما للمرة الأولى منذ 2019 - تتطلب أقصى وقت ممكن للسائق الأساسي على المسار.
كما أن هنالك بعض المخاطرة في الاستعانة بجولة بلجيكا، مع الاحتمالية الكبيرة لهطول الأمطار والتي قد تصعب مهمة مشاركة الناشئ في التجارب الحرة الأولى إذا ما كانت ماطرة، أو مهمة السائق الأساسي إذا ما تغيب عن حصة جافة مهمة وكانت الحصص التالية ماطرة.
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