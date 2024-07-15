بياستري: وجود سيارتين في منافسة سيارة واحدة فقط في الصدارة يوفر العديد من الفرص لمكلارين
يرى أوسكار بياستري سائق مكلارين أن منافسة سيارتين لمكلارين في مواجهة سيارة واحدة فقط من ريد بُل في الوقت الحالي يوفّر العديد من الفرص لصالح فريقه.
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
أشار أوسكار بياستري إلى التراجع الذي يشهده أداء سيرجيو بيريز سائق ريد بُل كعامل مؤثر في تعزيز أفضلية مكلارين في مواجهة غريمتها النمساوية ضمن بطولة الصانعين.
ويعتقد الأسترالي أنه "من الجيد دومًا" وجود هذه الأفضلية عبر تلك السلسلة من التأديات المتراجعة، والتي تعني أن بوسعه وزميله لاندو نوريس مقارعة ماكس فيرستابن وحيدًا ضمن صدارة البطولة.
ونشير إلى أن بيريز قد سجّل 15 نقطة فقط خلال الجولات الست الأخيرة في مقابل 83 سجلها بياستري، في حين أضاف نوريس 88 نقطة إلى رصيد فريقه، بالمقارنة مع 119 نقطة سجلها فيرستابن لصالح ريد بُل.
لتتواجد مكلارين الآن على بعد 87 نقطة خلف العلامة النمساوية ضمن ترتيب بطولة الصانعين، ما يبرز بشكل واضح تأثير تراجع تأديات بيريز والضغط الذي يقع على عاتق المكسيكي من أجل تحسين وضعه.
وعند سؤاله عن قدر الأفضلية الذي يوفّره غياب بيريز عن معركة الفريقين في الجولات الأخيرة، قال بياستري: "ذلك بالتأكيد يساعد سعينا في بطولة الصانعين. لم نواجه سوى ماكس فقط في الواقع".
وتابع: "عندما تكون لديك سيارتان في الصدارة في مواجهة سيارة واحدة فقط، فإن ذلك يوفّر بعض الفرص، وذلك رائع من أجل تسجيل النقاط، ومن الجيد دومًا وجود تلك الأفضلية".
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