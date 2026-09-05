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بياستري مهدد بخسارة المركز الثالث في تجارب مونزا التأهيلية

يواجه أوسكار بياستري خطر خسارة مركزه الثالث على شبكة انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى، بعدما استُدعي مع مكلارين إلى الحكام بسبب مزاعم بإعاقته لسيارة ليام لاوسون خلال التجارب التأهيلية في مونزا.

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

وقع الحادث في اللحظات الأخيرة من القسم الثاني من التجارب التأهيلية، عندما كان لاوسون، الذي يشارك في سباقه الثاني مع ريد بُل هذا العام كبديل لإسحاق حجار المصاب، يستعد لبدء لفته السريعة الأخيرة.

وكان بياستري في لفة خروج متجهًا نحو المنعطف الأول، وأبطأ من سرعته للسماح لزميل لاوسون في ريد بُل، ماكس فيرستابن، بالمرور، بعدما كان فريق ريد بُل قد أرسل سائقيه إلى الحلبة في وقت أبكر. لكن سائق مكلارين تمركز بعد ذلك أمام لاوسون أثناء عبوره المنعطف، ما تسبب في تأخير السائق النيوزيلندي عند الخروج من المنعطف المؤدي إلى كورفا غراندي.

وفشل لاوسون بعد ذلك في التأهل إلى القسم الثالث، لينهي الحصة في المركز الرابع عشر.

لكن الحادث لن يؤثر في مركز انطلاق لاوسون الفعلي، إذ كان مقررًا له أصلًا الانطلاق من مؤخرة شبكة الترتيب بعدما أدخل ريد بُل مكونات جديدة لوحدة الطاقة في "آر.بي22" التي يقودها هذا الأسبوع.

في المقابل، تأهل بياستري إلى القسم الثالث، وأنهى التجارب التأهيلية في المركز الثالث خلف صاحب مركز الانطلاق الأول بيير غاسلي وسائق مرسيدس جورج راسل.

وبات مركزه على شبكة الانطلاق مهددًا الآن بعدما استُدعي كل من بياستري ولاوسون للمثول أمام الحكام في الساعة 17:40 بالتوقيت المحلي.

وجاء في استدعاء الاتحاد الدولي للسيارات أن بياستري يخضع للتحقيق بسبب مخالفة مزعومة للمادة "بي4.1.1" من اللوائح الرياضية للفورمولا 1، ووُصف الحادث رسميًا بأنه "إعاقة السيارة 30 من جانب السيارة 81 عند المنعطف الثاني في الساعة 16:38".

كما استُدعي لاوسون وممثل عن فريق ريد بُل للتحقيق في الحادث نفسه.

وبالتالي، قد تؤدي عقوبة على بياستري إلى تغيير الصف الثاني من شبكة انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى يوم الأحد.

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