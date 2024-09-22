بياستري: منصة التتويج عودة قوية بعد خيبة أمل التصفيات في سنغافورة

خاض أوسكار بياستري تصفيات مخيبة للآمال بعض الشيء على حلبة مارينا باي، حيث تأهّل بالمركز الخامس، لكنه ومع استراتيجية محكمة من فريقه مكلارين تمكن من التقدم ليعتلي ثالث عتبات منصة التتويج.

أشاد بياستري بأداء سيارته مكلارين على مدار نهاية الأسبوع في سنغافورة، إلى جانب الاستراتيجية المحكمة التي نفذها فريقه خلال السباق.

"كانت عودة جيدة بعد تصفيات الأمس، حيث خضنا سباقًا جيدًا اليوم" قال بياستري.

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وأضاف: "حصة الأمس لم تكن من بين الأفضل بالنسبة لي، لذلك نتيجة رائعة اليوم بالعودة على منصة التتويج. كما أن سيارتنا كانت سريعة للغاية وطبقنا استراتيجية جيدة من أجل تجاوز مرسيدس".

وتابع: "عليّ أن أتوجه بشكر كبير إلى الفريق، حيث منحني سيارة رائعة نهاية هذا الأسبوع. كما أنني تفاديت الارتطام بالحوائط هذه المرة، لكنني كنت قريبًا جدًا أنا وجورج عند المنعطف الأول".

واختتم: "بعد أن تقدمت إلى المركز الثالث حاول غلق فارق كبير ولم أرغب بالمخاطرة كثيرًا. إذ أنني لمست الجدران بقدر كافٍ في الأسبوعين الأخيرين".