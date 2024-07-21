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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

بياستري: مكلارين "قامت بالأمر الصحيح" مع أوامر الفريق في المجر

شدد أوسكار بياستري على أن فريقه مكلارين قام بالأمر الصحيح عبر تطبيق أوامر الفريق لتبديل المراكز مع زميله لاندو نوريس الذي كان متصدراً للقسم الأخير من سباق جائزة المجر الكبرى في الفورمولا واحد.

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

تصدر الأسترالي الشاب أول قسمين من السباق، لكن زميله انتزع الصدارة بعد أن توقف قبله، لكن مكلارين طلبت منه تبديل مركزه مع بياستري.

ورغم أن نوريس عارض ذلك في البداية، وتلته سلسلة من المحادثات اللاسلكية الغريبة بعض الشيء بين الطرفين، لكن البريطاني انصاع في نهاية المطاف ومنح مركزه إلى زميله.

وهكذا حققت مكلارين الثنائية لكن مع بياستري أولاً أمام نوريس.

وضمن معرض كلامه بعد السباق حول ذلك، قال بياستري: "كلما طالت المسألة كلما ازداد التوتر بالطبع".

وأكمل: "لكن تم تنفيذ ذلك بشكل جيد من قبل الفريق. نعم، أعتقد أنه كان الأمر الصحيح".

وأردف: "وضعتُ نفسي في الموقع المناسب منذ البداية. مع الاستراتيجية المختلفة التي اعتمدتها ربما لم تكن وتيرتي بالسرعة التي أردتها خلال القسم الأخير".

وأضاف: "لكنني كنتُ في الموقع المناسب لإكمال ذلك. نعم، لقد تم التنفيذ بشكل جيد من قبل الفريق".

وبدا نوريس مستاء بعد السباق، إلا أنه لم يرغب بالخوض في التفاصيل.

فقال: "لقد طلبوا مني القيام بذلك، وقمت به".

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