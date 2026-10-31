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بياستري: مكلارين تعاملت مع الارتفاع الشاهق في المكسيك "أفضل مما كنت أتوقع"

يعتقد سائق مكلارين أن لديه المزيد ليقدمه، بعدما وصف لفّته على الإطارات اللينة خلال التجارب الحرة الثانية بأنها "فوضوية".

منشور: 31-10-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

غادر سائق مكلارين أوسكار بياستري حصة التجارب الحرة الثانية على حلبة مكسيكو سيتي متفائلًا، بعدما أكد أن سيارته تعاملت مع الارتفاع الشاهق عن سطح البحر بصورة أفضل مما كان يتوقع، وذلك رغم تقديمه محاكاة تصفيات وصفها بأنها "فوضوية إلى حد كبير".

تقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز على ارتفاع يزيد عن 2200 متر فوق مستوى سطح البحر. ويؤدي الهواء منخفض الكثافة إلى اضطرار الفرق لاستخدام مستويات منخفضة جدًا من الارتكازية، فضلًا عن مواجهة صعوبات في تبريد السيارات، ما يجعلها واحدة من أصعب عطلات نهاية الأسبوع على روزنامة البطولة.

وقال بياستري عقب التجارب الحرة الثانية إن الظروف لم تكن صعبة بالقدر الذي كان يخشاه.

وقال: "كان الأمر صعبًا بالتأكيد، لكنني لا أعتقد أنه كان أصعب بالضرورة مما كنت أتوقع، بل ربما كان أفضل قليلًا مما توقعت. لذا، نعم، كان كل شيء على ما يرام. وأعتقد أننا بدونا قادرين على المنافسة إلى حدٍّ معقول، بصراحة".

واعترف السائق الأسترالي بأن لفّته على الإطارات اللينة لم تسر كما ينبغي، لكنه يعتقد أن الوتيرة الأساسية لفريق مكلارين لا تزال قوية.

وقال في هذا الصدد: "كانت لفّتي على الإطارات اللينة خلال التجارب الحرة الثانية فوضوية إلى حد كبير، لكنني شعرت بأن الوتيرة الإجمالية موجودة. وبدا فريق فيراري قويًا جدًا، وهو ما كنت أتوقعه إلى حد ما على حلبة كهذه، لكنني أعتقد أننا حظينا بيوم جيد جدًا".

وأوضح بياستري أن تصحيح أخطائه قد يدفعه إلى التقدم كثيرًا في الترتيب، لكنه حذّر من أن التغلب على فيراري سيكون أمرًا صعبًا.

وأضاف: "ارتكبت خطأين كبيرين إلى حدٍّ ما، لذلك أشعر بالتفاؤل بأنني سأكون في مركز أفضل بكثير إذا تمكنت من تلافيهما، وهذا شعور جيد. أعتقد أن محاولة التغلب على فيراري غدًا ستكون صعبة جدًا، وفقًا لما رأيناه حتى الآن. كما أن الفوارق متقاربة جدًا، في رأيي، عبر مختلف مراكز الترتيب، ولذلك سيكون عليك تقديم أفضل ما لديك".

وعندما سُئل عن كيفية تكييف أسلوب قيادته مع الظروف، قال بياستري إن ضعف التماسك ليس أمرًا جديدًا في ظل القوانين المعتمدة هذا العام.

وأكمل: "الأمر صعب، فمستوى التماسك منخفض للغاية. وأعتقد أن سيارات هذا العام تجعل الوضع متشابهًا بصراحة في معظم الحلبات، لذلك لا يبدو الأمر مختلفًا إلى هذا الحد هنا. لكنه يظل تحديًا دائمًا، ليس فقط فيما يتعلق بتوازن السيارة، بل أيضًا في تبريد المحركات هذا العام، إذ يكون ذلك صعبًا للغاية في كل مرة".

وكان سائق مرسيدس جورج راسل قد أشار يوم الخميس إلى أن الشاحن التوربيني الأصغر لدى فيراري قد يمنحها "أفضلية كبيرة" على الارتفاعات الشاهقة، في ظل إلغاء قوانين 2026 لنظام استعادة الطاقة الحرارية من الشاحن التوربيني، الذي كان يساهم سابقًا في الحد من تأخر استجابة الشاحن التوربيني.

لكن بياستري لا يعتقد أن الشاحن التوربيني سيكون العامل الحاسم، مضيفًا أن سيارات فيراري لم تبدُ سريعة على نحو خاص على الخطوط المستقيمة.

وقال: "بدوا سريعين جدًا اليوم. لكنني لا أعتقد أن الشاحن التوربيني سيُحدث فارقًا كبيرًا بالقدر الذي كنا نعتقده. بل إنهم بدوا، إن كان هناك ما يُقال، أبطأ قليلًا على الخطوط المستقيمة، لذا دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث غدًا. من المؤكد أن ذلك سيساعدهم في بعض الظروف، لكنني أعتقد أنه في الظروف الاعتيادية لا يشكل عاملًا كبيرًا بالقدر الذي كنا نعتقده في البداية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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