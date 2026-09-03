بياستري: "مكلارين أسرع على الخط المستقيم الرئيسي في المجر" مقارنةً بمونزا

لا يمكنك أن تمشي أكثر من بضع خطوات في أرجاء حظيرة الفورمولا 1 في مونزا من دون أن ترى لافتة تذكّرك بأن هذه هي "معبد السرعة" الشهير. لكن يبدو أن الأمر مختلف في 2026.

وتركزت الأحاديث قبل عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى على كيفية سير السباق، وعلى مدى بطء السيارات هذا العام. وكشف سائق مكلارين أوسكار بياستري أن عمليات المحاكاة التي أجراها فريقه أظهرت أن سيارته كانت تسجل سرعات قصوى أقل مما كانت عليه في المجر، التي تتميز بتصميم أبطأ وأكثر كثرة في المنعطفات.

ويتمثل العامل المحدد في نسبة الخطوط المستقيمة إلى المنعطفات في مونزا، وطبيعة تلك المنعطفات. ففي حلبة يقضي فيها السائقون قرابة 80% من اللفة على دواسة الوقود بالكامل، ستستنزف الاحتياطيات الكهربائية لكل سيارة بسرعة، فيما تكون فرص إعادة شحنها محدودة.

ويمثل ذلك قيدًا أساسيًا في القوانين الحالية، إذ تأتي قرابة 50% من الطاقة من النظام الكهربائي. ولتجنب الإفراط في رفع القدم عن دواسة الوقود والانسياب أو "السوبر كليبنغ"، وكلاهما لا يحظى بإعجاب السائقين والمشجعين على حد سواء، خفض الاتحاد الدولي للسيارات كمية الطاقة التي يمكن استعادتها إلى 4 ميغا جول لكل لفة. لكن لهذا الأمر تأثيرٌ جانبيٌ يتمثل في خفض السرعات القصوى بسبب انخفاض كمية الطاقة المتاحة.

وقال بياستري لوسائل الإعلام، من بينها موتورسبورت.كوم، في مونزا: "في حلبة مثل هذه، تواجه مشكلة أيًا كان الاتجاه الذي تذهب إليه".

وأضاف: "لو كان حد الاستعادة أعلى، لكنا سنقوم بالسوبر كليبنغ في كل مكان، وعلى الأرجح كنا سنخسر 30 أو 40 كلم/س عند نهاية كل خط مستقيم. لكن خفض حد الاستعادة، ما يعني أن السوبر كليبنغ أصبح ضمن مستوى طبيعي إلى حد ما، أو مستوى معقول، لكن لا يزال موجودًا".

وأكمل: "لكن بالطبع لن تكون لدينا عندها طاقة بالقدر نفسه لإنفاقها على الخطوط المستقيمة، وبالتالي ستكون السرعة القصوى الفعلية منخفضة إلى حد كبير. لذلك سننتظر ونرى ما السرعات القصوى التي سنسجلها".

ثمّ تابع: "في عمليات المحاكاة التي أجريناها، أعتقد أننا كنا أسرع بالفعل على الخط المستقيم الرئيسي في المجر مما كنا عليه هنا، وهذا لا يبدو منطقيًا إلى حد كبير، لكن السبب هو ببساطة أننا لا نملك الطاقة لإنفاقها. لكن مرة أخرى، إذا منحتنا الطاقة لإنفاقها، فلن يكون لدينا عندها مكان نستعيد فيه تلك الطاقة، ولذلك ستواجه المشكلة نفسها أيًا كان الاتجاه الذي تسلكه".

وواصل شرحه بالقول: "بالنسبة لي، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح للمضي فيه، وأن يكون لدينا قدر معقول من السوبر كليبنغ."

وكانت الحاجة إلى إدارة الطاقة من لفة إلى أخرى موضوعًا مثيرًا للجدل طوال هذا الموسم. ورغم أن رفع القدم عن دواسة الوقود والانسياب قبل المنعطفات لتوفير الوقود واستعادة الطاقة الكهربائية أصبح جزءًا من واقع الفورمولا 1 منذ بدء الحقبة الهجينة في 2014، فإن حدوثه أصبح أكثر تكرارًا الآن.

ويحدث "السوبر كليبنغ" عندما يبقى السائقون على دواسة الوقود بالكامل، لكن المحرك الكهربائي يولد عزمًا سالبًا لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. ويحظى هذا الأسلوب برفض واسع بسبب الطريقة التي يؤدي بها إلى إبطاء السيارات بشكل مفاجئ قبل مناطق الكبح التقليدية بوقت طويل. وقد أدى ذلك إلى إضعاف بعض أصعب المنعطفات في الفورمولا 1.

وأدت الأساليب المختلفة في نشر الطاقة واستعادتها إلى زيادة عدد التجاوزات هذا الموسم، لكن الكثير منها لا يُعد مكتسبًا من ناحية مهارة السائق، إذ إنه يعتمد على الفارق في مستويات شحن البطاريات أكثر من اعتماده على مهارة القيادة. ومن المرجح أن تشهد مونزا المزيد من هذا النوع من "سباقات اليويو" نظرًا لطبيعة الحلبة.

وسيكون هذا الأمر غير محبب للكثير من المشجعين، لكن مالك الحقوق التجارية للفورمولا 1 يواصل التأكيد على أن الغالبية لا تهتم بذلك. وقال الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي في وقت سابق من هذا العام: "التجاوز هو التجاوز"، مضيفًا في مقابلة أحدث: "يعتقد الكثير من الناس أن الكليب شيء تضعه في شعرك."

وقال بياستري: "أعتقد أن السباق سيكون فوضويًا، خصوصًا في البداية".

وأضاف: "من الواضح أنها حلبة تعاني بشدة من نقص الطاقة، وهناك الكثير من الخطوط المستقيمة المختلفة التي يمكنك استخدام طاقتك فيها. لذلك نعم، أعتقد أن السباق قد يكون استثنائيًا للغاية".

وأكمل: "لا يزال أمامنا الكثير من الوقت على الحلبة حتى ذلك الحين، لذلك سنرى نوعية استراتيجيات نشر الطاقة لدى الجميع وكيف ستسير الأمور في النهاية. لكن نعم، أتوقع أن يكون الأمر فوضويًا ومثيرًا للغاية — اختر المنظور الذي تريده تجاه ذلك، لكنه سيكون حافلًا بالأحداث بطريقة أو بأخرى."