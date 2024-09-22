بياستري: محبط من نفسي أكثر من عدم مساعدة نوريس
عبّر أوسكار بياستري سائق مكلارين عن إحباطه من نتيجته في تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
رغم سرعة مكلارين الواضحة، لكن يبدو أن بياستري لم ينجح باستخلاص ما يكفي من الأداء ليجاري زميله لاندو نوريس الذي خطف قطب الانطلاق الأول.
وهيمن نوريس على التجارب الحرة والتصفيات، حيث سينطلق أولاً أمام ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون، بينما اكتفى بياستري بالمركز الخامس.
وبالتالي سيخوض نوريس معركة الصدارة وحيداً في مواجهة المنافسين، دون مساعدة من زميله.
لكن الأسترالي الشاب عبّر عن إحباطه لعدم منافسته على قطب الانطلاق الأول وذلك بسبب صعوبات في إدارة الإطارات.
ورغم أنه محبط كذلك لعدم قدرته على مساعدة زميله نوريس، لكن إحباطه من تأديته الخاصة أكبر.
فقال: "كانت التصفيات صعبة. كنتُ مرتاحاً في القسم الثاني، لكن الأمور لم تسر على ما يرام في الثالث".
وأكمل: "كان بوسعي المنافسة على قطب الانطلاق الأول، لكن خطأ صغيراً دمّر اللفة بأكملها".
واختتم: "من المؤسف أنني لم أتمكن من مساعدة لاندو، لكنني محبط أكثر من أدائي الخاص".
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