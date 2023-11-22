بياستري محبط للغاية بعد "وتيرة مفاجئة جيدة" من مكلارين في لاس فيغاس
اعترف أوسكار بياستري سائق مكلارين أنه كان قادراً على تحقيق مركز أفضل في سباق لاس فيغاس للفورمولا واحد، بعد أن أثبتت سيارته تنافسية أعلى من المتوقع.
عقب تصفيات محبطة في لاس فيغاس، انطلق الأسترالي اليافع من المركز 18 لكن وبعد تفادي فوضى اللفة الأولى نجح بشق طريقه للأمام حتى أنه وصل للمركز الثالث لفترة من الزمن.
لكن استراتيجية إكمال قسمين من السباق على نفس النوعية من الإطارات (هارد) بعد احتكاكه مع سيارة لويس هاميلتون وتعرض لانثقاب، أجبرته على التوقف بشكل إضافي متأخر للانتقال إلى ميديوم حين كان رابعاً.
وهذا ما أرجعه للخلف حتى المركز العاشر، لكنه خطف كذلك نقطة اللفة الأسرع.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك إمكانية لاستخلاص نتيجة أفضل مع استراتيجية مختلفة، ردّ بياستري: "نعم، أعتقد ذلك".
وأكمل: "أعتقد أن توقيت سيارة الأمان كان مثالياً للسائقين الذين أطالوا فترة بقائهم على ميديوم منذ البداية".
وأضاف: "لو نظرنا إلى إستيبان (أوكون) لوجدنا أن الأمور سارت بشكل مثالي بالنسبة له، كما تمنيت لو أن قانون إلزام استعمال نوعيتين من الإطارات في السباق لم يكن موجوداً!".
وتابع: "لأنني كنت لأواصل حتى النهاية على إطارات هارد وأعتقد أن وتيرتنا كانت كافية لتحقيق المركز الرابع. ذلك كان مؤسفاً".
وأردف: "لكن وتيرة السيارة كانت جيدة بشكل مفاجئ. أعتقد أن مجريات التصفيات لم تعكس الواقع الحقيقي، لكننا كنا أسرع من المتوقع في السباق".
وأضاف معلقاً على حادثته مع لويس هاميلتون والتي أدت لانثقاب في الإطار لكل منهما: "كانت حادثة غريبة".
وأكمل: "لم يلتزم أي منا بالمنعطف بشكل جيد، من ثم كلانا حاول الالتزام بدخول المنعطف في الثانية الأخيرة، كنت أحاول التخفيف".
وأردف: "لكننا التقينا في المنتصف، تعرضت لانثقاب بسبب ذلك. لا أعتقد أن ذلك أثر على سباقي كثيراً بصراحة".
واسترسل: "كان من المثير تجربة استراتيجية توقف واحد لمعرفة إن كانت ستعمل، لكن من الصعب جداً التنبؤ".
واختتم: "كنا لنصبح هدفاً سهلاً أمام بيير (غاسلي). الكثير من الأمور سارت بشكل خاطئ للكثير من السائقين خلال السباق. أعتقد أننا كنا من بينهم".
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