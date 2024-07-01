بياستري "متألم" من منصة التتويج في سباق النمسا

انطلق بياستري سابعاً في السباق على حلبة ريد بُل رينغ، وخاض معركة مبكرة في اللفة الافتتاحية مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

قبل أن يتمكن لاحقاً في القسم الأخير من الوصول للمركز الثاني بعد الحادثة التي جمعت متصدر السباق ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، والتي أدت لانسحاب سائق مكلارين، وتراجع الهولندي حتى المركز الخامس.

وعبر بياستري خط النهاية ثانياً خلف جورج راسل الذي ورث المركز الأول ليهدي فوزاً غالياً إلى فريقه مرسيدس.

ورغم منصة التتويج، لكن بياستري كشف أنه يشعر بالألم لاقترابه كثيراً من المركز الأول في سباق متقلب كهذا.

حيث قال: " هناك الكثير من كلمات ’لو’ و’ربما’.. بدءاً من التصفيات يوم السبت".

وأكمل: "لكن نعم، أعلم أنها رابع منصة تتويج لي في الفورمولا واحد، لكن الاقتراب كثيراً من الفوز أمر مؤلم بعض الشيء، لكننا جمعنا نقاطاً جيدة".

وأردف: "كان النصف الثاني من سباقي قوياً للغاية. أنا مسرور بتحقيق منصة تتويج".

وتابع: "لكن عند الاقتراب كثيراً (من المركز الأول) لا يسعك إلا أن تشعر ببعض الألم".

واسترسل: "لم أرَ الكثير مما حصل بين لاندو وماكس، لكن من الواضح أنها كانت معركة مشوقة في المقدمة".

وتعقيباً على توقعاته لسباق سيلفرستون المقبل، يرى الأسترالي اليافع أن مكلارين ستكون مجدداً ضمن دائرة المنافسة.

فقال: "أعتقد أننا سنكون ضمن دائرة المنافسة في سيلفرستون، وهي حلبة لطالما استمتعت بها".

واختتم: "إنها حلبة الموطن للفريق، وأنا متحمس لما هو آتٍ".