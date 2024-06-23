بياستري لا يملك إجابة حيال أدائه الضعيف في تصفيات برشلونة
بينما تمكن لاندو نوريس من حصد البول بوزيشن في إسبانيا، إلا أن زميله أوسكار بياستري خاض تصفيات باهتة انتهت بخطأ في قسمها الثالث.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
لا يجد أوسكار بياستري سائق مكلارين إجابات حول افتقاره للوتيرة في تصفيات جائزة إسبانيا الكبرى، قائلًا بأن خطأه في القسم الثالث ليس هو ما حرمه من مركز تأهل أعلى.
لم يسجل الأسترالي زمنًا سريعًا في القسم الحاسم من التصفيات بعد خروجه عن المسار عند المنعطف الـ 12، وذلك في تناقض واضح مع زميله نوريس الذي حصد البول بوزيشن الثاني في مسيرته.
وفي ظل تقارب المنافسة بين الثنائي خلال التصفيات على مدار هذا الموسم، فقد كان من المتوقع أن ينضم بياستري إلى نوريس في التأهّل في المقدمة، لكنه اعترف بأن خطأه بالكاد صنع فارقًا في مركز تأهله حيث أنه كان يفتقر للوتيرة على أية حال.
حيث قال: "لم يكن الوضع جيدًا، وبالتأكيد ما كنت لأنافس على البول بوزيشن".
وأضاف: "أعتقد ربما كنت لأتواجد بالمركز السابع أو الثامن على أفضل تقدير، لذلك لا أرى بأنني أضعت الكثير بصراحة".
وتابع: "لم أمتلك الوتيرة الضرورية لفهم ما كان يحدث، فلم تكن تلك نهاية أسبوع طبيعية بالنسبة لي".
وأكمل: "خلال السباقات الأربعة أو الخمسة الماضية، كنت أشعر بالراحة مع السيارة منذ اللفة الأولى في التجارب الحرة، ومن ثم كنت أضغط من هناك، لكن ذلك لم يحدث في هذه الجولة. لم أصل لتلك الحالة لسبب ما".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس في لفة نارية يخطف قطب الانطلاق الأول في برشلونة من براثن فيرستابن
ساينز يضع فيراري في صدارة التجارب الحرة الثالثة على حلبة برشلونة
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيرستابن يخرج منتصراً من معركته مع نوريس ليفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج لـ هاميلتون
أعضاء فريق مكلارين "لم يتأذوا" من حريق المقر المتنقل في إسبانيا
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
فيرستابن بعد الفوز في إسبانيا: "لسنا الأسرع حالياً"
هاميلتون: التفوق على فيراري كان "رائعاً" في سباق إسبانيا
فيرستابن يخرج منتصراً من معركته مع نوريس ليفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج لـ هاميلتون
بياستري لا يملك إجابة حيال أدائه الضعيف في تصفيات برشلونة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات