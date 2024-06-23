بياستري لا يملك إجابة حيال أدائه الضعيف في تصفيات برشلونة

لا يجد أوسكار بياستري سائق مكلارين إجابات حول افتقاره للوتيرة في تصفيات جائزة إسبانيا الكبرى، قائلًا بأن خطأه في القسم الثالث ليس هو ما حرمه من مركز تأهل أعلى.

لم يسجل الأسترالي زمنًا سريعًا في القسم الحاسم من التصفيات بعد خروجه عن المسار عند المنعطف الـ 12، وذلك في تناقض واضح مع زميله نوريس الذي حصد البول بوزيشن الثاني في مسيرته.

وفي ظل تقارب المنافسة بين الثنائي خلال التصفيات على مدار هذا الموسم، فقد كان من المتوقع أن ينضم بياستري إلى نوريس في التأهّل في المقدمة، لكنه اعترف بأن خطأه بالكاد صنع فارقًا في مركز تأهله حيث أنه كان يفتقر للوتيرة على أية حال.

حيث قال: "لم يكن الوضع جيدًا، وبالتأكيد ما كنت لأنافس على البول بوزيشن".

وأضاف: "أعتقد ربما كنت لأتواجد بالمركز السابع أو الثامن على أفضل تقدير، لذلك لا أرى بأنني أضعت الكثير بصراحة".

وتابع: "لم أمتلك الوتيرة الضرورية لفهم ما كان يحدث، فلم تكن تلك نهاية أسبوع طبيعية بالنسبة لي".

وأكمل: "خلال السباقات الأربعة أو الخمسة الماضية، كنت أشعر بالراحة مع السيارة منذ اللفة الأولى في التجارب الحرة، ومن ثم كنت أضغط من هناك، لكن ذلك لم يحدث في هذه الجولة. لم أصل لتلك الحالة لسبب ما".