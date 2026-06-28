تأهل أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز السابع لسباق النمسا خلف زميله لاندو نوريس الذي سينطلق من المركز السادس.

وقد حاولت مكلارين الاقتراب من فيراري ومرسيدس في المقدمة، لكن مع درجات الحرارة المرتفعة على حلبة ريد بُل رينغ، لم يتمكن الفريق سوى من التواجد خلف ثنائي الصانعين الألماني والإيطالي، إلى جانب ماكس فيرستابن.

"أعتقد أننا استخرجنا أقصى ما يمكن من السيارة طوال عطلة نهاية الأسبوع" قال بياستري في تقييمه للتجارب التأهيلية وتقارب الأزمنة.

وأضاف: "نصل إلى القسم الثالث من التجارب التأهيلية ونحاول إيجاد نصف عُشر أو عُشر ثانية إضافي، لكنني أعتقد أننا كنا قد استخرجنا بالفعل كل ما هو متاح".

وتابع: "فصل بيني وبين لاندو أقل من نصف عُشر ثانية تقريبًا في كل لفة سجلناها هذا الأسبوع. وعندما يكون السائقان متقاربين إلى هذا الحد باستمرار، فهذا يعني أنه لم يعد هناك المزيد من الأداء الذي يمكن استخراجه من السيارة".

وأكمل: "بالتأكيد قدمنا أداءً أفضل مقارنة ببرشلونة، لكن لا يمكننا استخراج الأداء من العدم. نحن بحاجة إلى تحديثات إذا أردنا المزيد".

وتحدث بياستري أيضًا عن أداء المنافسين، قائلًا: "كنا نتوقع تحديدًا أن تكون فيراري قوية. أما راسل فكان أداؤه متذبذبًا هذا الأسبوع. وربما كان حادث ماكس في القسم الثالث من التجارب التأهيلية مفاجئًا قليلًا، لكنهم يمتلكون سيارة مختلفة تمامًا بعد التحديثات الجديدة".

وأردف: "لذلك فإن هذه النتائج ليست مفاجئة. نحن نعرف أننا نفتقد شيئًا بشكل عام، وعلينا معالجة ذلك. لا توجد وصفة سحرية في الفورمولا 1. إذا قدمت لفة مثالية فقد تتقدم عدة مراكز لأن الفوارق صغيرة جدًا. لكن اللفات المثالية لا تحدث سوى مرة كل عدة سنوات بالنسبة لجميع السائقين".

هذا وأشار بياستري إلى أن إلغاء مناطق استخدام نظام "دي آر إس" في سباق الأحد سيؤثر بشكل كبير على الاستراتيجية، قائلًا: "آمل أن نتمكن من كسب بعض المراكز عند الانطلاقة. سرعتنا في السباق جيدة، لكن منافسينا يتمتعون أيضًا بوتيرة قوية".

واسترسل: "سننتظر ونرى. مع إلغاء مناطق استخدام نظام دي آر إس، قد نشاهد سباقًا مختلفًا تمامًا في النمسا مقارنة بما اعتدناه في السابق. في الماضي، كان نظام دي آر إس يمنح أفضلية كبيرة، أما الآن فلم يتبق سوى وضعية التجاوز والأنظمة المعتمدة على البطارية، وهي ليست بالقوة نفسها".

واختتم: "إذا استخدمتها في المكان الخطأ واستنفدت طاقتها، فقد تدفع ثمن ذلك خلال بقية اللفة. وهذا قد يخلق فرصًا جديدة في سباق الغد".