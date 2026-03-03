بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي
هل يستطيع أوسكار بياستري التقدم خطوة جديدة أخرى هذا الموسم، وإنهاء انتظار أستراليا الطويل للتتويج بلقب الفورمولا 1؟
لاندو نوريس، مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وأندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين
كشف السائق الأسترالي أنه بدلاً من وضع خيبة أمل الموسم الماضي خلفه، حوّلها إلى دافع للموسم الجديد. وسط انطلاق موسم 2026 هذا الأسبوع من بلده الأم، في ملبورن.
وبعد تحقيق فوزه السابع في الموسم خلال جائزة هولندا الكبرى العام الماضي، تقدم بياستري بفارق 34 نقطة على زميله في مكلارين لاندو نوريس، وكان يُعتبر حينها أقرب المرشحين ليصبح أول بطل أسترالي في الفورمولا 1 منذ عام 1980.
لكن الأمور تغيرت في السباقات التسعة المتبقية من الموسم: لم يتمكن من تحقيق أي فوز آخر، واكتفى بثلاث منصات تتويج إضافية فقط. تعثرت معركته على اللقب، وأنهى الموسم خلف كل من البطل، زميله لاندو نوريس وسائق ريد بُل ماكس فيرستابن.
وكانت تلك نهاية موسم مليء بالتوقعات العالية بمثابة ضربة قاسية لبياستري. وقضى فترة ما بين الموسمين في تحليل ما حدث والتعافي.
وضمن حديثه قبل انطلاق الموسم الجديد هذا الأسبوع في ألبرت بارك، أكد بياستري بصراحة أن نهاية العام الماضي جعلته أكثر إصراراً.
فقال: "أنا لست هنا فقط لأُعرف كشخص جيد أو لأتصرف بطريقة يراها الناس صحيحة. أنا هنا لأصبح بطلاً للعالم في الفورمولا 1".
وأكمل: "أنا فخور بالطريقة التي تعاملت بها مع الأمور. هناك الكثير من الدروس التي يمكن تعلمها من العام الماضي، وكانت نهاية الموسم مؤلمة بعض الشيء. يمكنك التعامل مع ذلك بطريقتين".
وأردف: "إما أن تدع الأمر يُحبطك، أو أن تولّد منه الثقة والدافع. كما أن اختلاف القوانين هذا العام كان فرصة جيدة لاستخدام الحافز الذي اكتسبته خلال فترة التوقف في الاتجاه الصحيح".
أوسكار بياستري، مكلارين
ويبدو أن أمنية بياستري الوحيدة هي تجنب تكرار ما حدث في جائزة أستراليا الكبرى العام الماضي.
إذ خلال صراعه على الفوز في مواجهة نوريس وضمن ظروف صعبة، ارتكب السائقان خطأً في نفس النقطة على الحلبة.
تمكن نوريس من مواصلة السباق، لكن بياستري انزلق إلى العشب وكاد أن يعلق أثناء محاولته الخروج من الظروف الماطرة.
وفي النهاية تمكن من العودة وإنهاء السباق في المركز التاسع. إلا أن النقاط التي خسرها لعبت دوراً حاسماً في الترتيب العام للموسم وكلفته كثيراً في صراع اللقب.
حيث قال بياستري مبتسماً بشأن عودته للسباق على أرضه: "آمل أن تسير الأمور هذه المرة بشكل أفضل قليلاً من العام الماضي. سيكون ذلك رائعاً".
واختتم سائق مكلارين تصريحاته قائلاً: "الدعم الذي تلقيته خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وخاصة في أستراليا، كان مذهلاً. السباق في بلدي أمر مميز للغاية بالنسبة لي".
