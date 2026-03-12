لم يتمكن أوسكار بياستري من المنافسة في سباق جائزة أستراليا الكبرى بسبب حادث قبل الوصول إلى خط الانطلاق.

بينما أنهى زميله في الفريق لاندو نوريس السباق في المركز الخامس.

وعلى الرغم من أن مكلارين قدمت موسماً ناجحاً في عام 2025، حيث حققت لقبين مزدوجين، فإن القوانين التقنية الجديدة لعام 2026 تعني أنهم لم يبدؤوا الموسم بوصفهم الفريق المرشّح للمنافسة، بل وجدوا أنفسهم متأخرين.

وخلال مؤتمر صحفي قبل سباق جائزة الصين الكبرى، سُئل بياستري عما إذا كان من المفاجئ أن ينهي نوريس السباق متأخراً بـ50 ثانية عن المتصدر.

حيث أجاب بياستري: "نعم ولا".

وأضاف: "كانت اللفات العشر الأولى فوضوية، وكان أسلوب السباق مختلفاً تماماً عما اعتدنا عليه في الفورمولا 1".

وأكمل: "كانت هناك العديد من العناصر التي أردنا محاولة حلها خلال السباق، ولم نتمكن من تحسين كل شيء".

وتابع: "قد يرسم ذلك صورة متشائمة إلى حد ما، لكنني أعتقد أن لدينا وقتاً كافياً لتقليص الفارق".

واختتم: "نأمل أن نتمكن من الاقتراب منهم أكثر. لكنني لا أعتقد أننا نستطيع القتال من أجل هزيمتهم على مسافة السباق. ومع ذلك، يمكن أن نكون أقرب بكثير مما كنا عليه في ملبورن".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة