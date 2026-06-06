أكد أوسكار بياستري أن مكلارين أحرزت بعض التقدم خلال التجارب الحرة الثانية، لكنه أقر بأن الفريق لا يزال يعاني من فارق أداء كبير مقارنة بالمنافسين.

وعند تقييمه لأداء يوم الجمعة، قال بياستري: "لم يكن أداء السيارة سيئًا، لكننا للأسف لم نكن بالسرعة التي أردناها. من هذه الناحية، كان يومًا صعبًا بعض الشيء".

وتابع: "في الواقع، أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم في التجارب الحرة الثانية، لكننا انتقلنا من التأخر بفارق 1.5 ثانية إلى نحو ثانية واحدة. لذلك هناك أمور نحتاج إلى العمل عليها خلال الليل. لكن في الوقت الحالي لا أملك حلاً كبيرًا أو فكرة سحرية".

هذا وأشار سائق مكلارين إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تكون فيراري قوية في موناكو، إلا أن الفارق كان أكبر مما توقعوه.

فقال: "كنا نتوقع بالفعل أن تكون فيراري سريعة، وهي تبدو سريعة جدًا بالفعل. لكننا كنا نأمل أن نكون أقرب إليها قليلًا".