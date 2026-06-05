بياستري: كلما انتقلنا إلى نسبة 60/40 للمحركات بشكل أسرع كان ذلك أفضل
أكد أوسكار بياستري سائق مكلارين، أن الفورمولا 1 بحاجة إلى تعديل عمل وحدات الطاقة الحالية، معربًا عن دعمه للانتقال إلى توزيع 60/40 بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
ابتداءً من موسم 2026، باتت وحدات الطاقة الجديدة في الفورمولا 1 تعتمد على توزيع يقارب 50/50 بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية. لكن العديد من السائقين يرون أن هذا النظام يخلق بعض المشاكل من ناحية خصائص القيادة وإدارة الأداء.
ولهذا السبب، تدور في الآونة الأخيرة مناقشات حول الانتقال إلى توزيع 60/40، عبر تقليل مساهمة الطاقة الكهربائية وزيادة دور محرك الاحتراق الداخلي.
وخلال عطلة نهاية أسبوع جائزة موناكو الكبرى، أوضح بياستري أن هذا التغيير ضروري لمستقبل الفورمولا 1.
حيث قال: "نعلم جميعًا أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى التغيير".
وأكمل: "هناك بعض التعديلات التي يجب إجراؤها في المستقبل".
وأردف: "أتفهم أن إعادة تصميم الأنظمة ليست أمرًا سهلًا بالنسبة للمصنعين بعد الاستثمارات الضخمة التي قاموا بها. لكننا جميعًا نعلم أنه في مرحلة ما يجب أن تتغير الأمور".
وتابع: "من وجهة نظري، كلما حدث ذلك بشكل أسرع، كان أفضل".
وتتوافق تصريحات بياستري مع مواقف ماكس فيرستابن، الذي كان من أكثر المنتقدين للوائح المحركات الجديدة في الفترة الأخيرة.
وكان فيرستابن قد صرح سابقًا بأن اعتماد توزيع 60/40 يعد "ضروريًا" بالنسبة له للاستمرار في الفورمولا 1.
ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن هذه المسألة حتى الآن، لكن من المعروف أن بعض المصنعين مترددون حيال فكرة إجراء التعديلات.
وتبدي فيراري وآودي، على وجه الخصوص، تحفظات على تغيير القوانين بسرعة بسبب الاستثمارات الكبيرة التي ضختها في مفاهيم المحركات الحالية.
كما أبدى بياستري تفهمه لاختلاف وجهات النظر بين الفرق والمصنعين، قائلًا:
"لدى الجميع أسبابهم الخاصة ومصالحهم المختلفة، وأنا أتفهم ذلك تمامًا".
وأكمل: "سيكون لدى الجميع أسبابهم الخاصة للرغبة في بعض التغييرات أو عدم الرغبة فيها".
واختتم: "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى التوجه نحو توزيع للطاقة يكون فيه محرك الاحتراق الداخلي أكثر هيمنة".
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