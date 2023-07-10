بياستري كان يخشى "أن تتراجع مكلارين" خلال سباق بريطانيا

انطلق الأسترالي ثالثاً على المسار لكنه خلال السباق تراجع خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس لينهي رابعاً وذلك بسبب سيارة الأمان التي أضرّت باستراتيجية توقفاته.

ورغم أنه يرى بأنه "من المحزن الاقتراب كثيراً من منصة التتويج" لكنه عبر عن تفاؤله حيال قدرة مكلارين على البقاء قريباً من ريد بُل.

وأكد بياستري أن حزمة التحديثات جيدة للغاية، خاصة وأن هناك المزيد منها في السباقات المقبلة.

فقال "سأحصل على جانح أمامي جديد في الجولة المقبلة، مثل الذي يمتلكه لاندو على سيارته، وذلك مثير للحماسة حقاً".

وأكمل "لذا، من الجميل أن ننافس خاصة وأن لدينا المزيد من التحديثات".

وأردف "من الواضح أن التحديثات مثّلت خطوة هائلة للأمام. أعتقد أنها خطوة جيدة بالفعل على مدار اللفة الواحدة، كما أن وتيرتنا في السباق تحسنت كثيراً".

واسترسل: "كنت قلقاً بعض الشيء من أننا قد نتراجع في السباق. لكننا كنا أقوى مقارنة بالنمسا، وذلك مثير جداً للحماسة!".

واستكمل "من المحزن أن تحقق المركز الرابع لأننا كنا قريبين جداً من منصة التتويج لكن توقيت سيارة الأمان أضرّني. لكنني مسرور حقاً".

وحين سُئِل حيال شعوره بالاقتراب ومنافسة فيرستابن، رد بياستري: "إنه أمر حماسي حقاً. حين اقتربت منه قلت ’حسناً، عليّ التفوق على الجميع هنا’ وأن أجد طريقة للتقدم".

وأكمل "لكنني أعتقد أن الأمر الأهم هو قدرتنا على البقاء قريبين منه لعدة لفات، وحتى لبقية السباق، لم يكونوا أسرع منا بشكل كبير".

واختتم: "لهذا أنا متحمس حقاً، كنا بالفعل ثاني أسرع فريق. تخطينا جميع التوقعات. ومن الجميل العودة للمقدمة".