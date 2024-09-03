بياستري: قيادة سترول "كناشئ كارتينغ" ساهمت في خسارتي للفوز في مونزا
قال بياستري أنه خسر الكثير من الوقت خلف سترول المتأخر بلفة خلال سعيه من أجل اللحاق بلوكلير في محاولة لإحراز الفوز في مونزا.
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
شن أوسكار بياستري هجومًا على لانس سترول بعد خسارته للوقت خلف سائق أستون مارتن المتأخر بلفة في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.
كان بياستري في ملاحقة شارل لوكلير المتصدر لسباق مونزا بعد إجراء توقفه الثاني، بينما كان يحاول المونغاسكي إدارة إطاراته بأفضل شكل من أجل إنجاح استراتيجية التوقف الواحد.
وبعد خسارة حوالي ثانيتين في محاولته للهجوم على كارلوس ساينز ومن ثم تجاوزه، كان بياستري ما يزال على بعد 8 ثوان خلف لوكلير عندما وجد نفسه خلف سترول في اللفة 49 ليفقد المزيد من الوقت لصالح غريمه سائق فيراري ويكتفي في النهاية بعبور العلم المرقط ثانيًا بفارق 2.6 ثانية.
وبالحديث عن اللفة الأخيرة في سباق مونزا قال بياستري: "لقد سألت مباشرة عن الوتيرة التي أحتاجها من أجل اللحاق بشارل. والوتيرة الضرورية هي ما قمت به بالفعل في اللفات القليلة الأولى، وكنت متفائلًا للغاية في تلك المرحلة".
وأضاف: "لكن وكما رأيتم فقد خسرت الكثير من الوقت خلف كارلوس. كما كان سترول يقود أمامي وكأنه سباقه الأول في الكارتينغ، ولا أعلم ما كان يدور في عقله حينها عندما رأى العلم الأزرق. وذلك كلفني ثانية أخرى".
وتابع: "كنت بحاجة لأن تكون هذه اللفات مثالية من أجل الفوز بالسباق. لكن تلك الأمور الصغيرة هي ما كلفني فرصة الفوز في النهاية. كان الأمر ليكون صعبًا على أية حال، لكنه لم يكن بعيد المنال".
.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ألونسو يشعر بخيبة أمل من فريقه أستون مارتن
ألونسو يكشف متى شعر بأن سباقه في المجر قد انتهى
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ألونسو: أستون مارتن تحتاج ما هو أكبر من نيوي كي تتحسن
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024
ألونسو يشرح سبب تفحصه عن قرب لسيارة مكلارين عقب سباق هولندا
أحدث الأخبار
الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1
انتقال نيوي إلى أستون مارتن على وشك الإعلان الرسمي
نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"
راسل اعتقد أن السيارة "ستحلّق في الهواء" بعد تفادي الحادثة مع بيريز في مونزا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات