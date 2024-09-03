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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

بياستري: قيادة سترول "كناشئ كارتينغ" ساهمت في خسارتي للفوز في مونزا

قال بياستري أنه خسر الكثير من الوقت خلف سترول المتأخر بلفة خلال سعيه من أجل اللحاق بلوكلير في محاولة لإحراز الفوز في مونزا.

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

شن أوسكار بياستري هجومًا على لانس سترول بعد خسارته للوقت خلف سائق أستون مارتن المتأخر بلفة في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

كان بياستري في ملاحقة شارل لوكلير المتصدر لسباق مونزا بعد إجراء توقفه الثاني، بينما كان يحاول المونغاسكي إدارة إطاراته بأفضل شكل من أجل إنجاح استراتيجية التوقف الواحد.

وبعد خسارة حوالي ثانيتين في محاولته للهجوم على كارلوس ساينز ومن ثم تجاوزه، كان بياستري ما يزال على بعد 8 ثوان خلف لوكلير عندما وجد نفسه خلف سترول في اللفة 49 ليفقد المزيد من الوقت لصالح غريمه سائق فيراري ويكتفي في النهاية بعبور العلم المرقط ثانيًا بفارق 2.6 ثانية.

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وبالحديث عن اللفة الأخيرة في سباق مونزا قال بياستري: "لقد سألت مباشرة عن الوتيرة التي أحتاجها من أجل اللحاق بشارل. والوتيرة الضرورية هي ما قمت به بالفعل في اللفات القليلة الأولى، وكنت متفائلًا للغاية في تلك المرحلة".

وأضاف: "لكن وكما رأيتم فقد خسرت الكثير من الوقت خلف كارلوس. كما كان سترول يقود أمامي وكأنه سباقه الأول في الكارتينغ، ولا أعلم ما كان يدور في عقله حينها عندما رأى العلم الأزرق. وذلك كلفني ثانية أخرى".

وتابع: "كنت بحاجة لأن تكون هذه اللفات مثالية من أجل الفوز بالسباق. لكن تلك الأمور الصغيرة هي ما كلفني فرصة الفوز في النهاية. كان الأمر ليكون صعبًا على أية حال، لكنه لم يكن بعيد المنال".

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