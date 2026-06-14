بياستري في حيرة بعد سباق برشلونة: لم أفهم ما حدث لسيارتي.. وتحديثات فيراري صنعت الفارق

أكد أوسكار بياستري سائق مكلارين، الذي أنهى السباق بفارق كبير خلف المتصدر لويس هاميلتون، أن أي شيء حاول القيام به على الحلبة يوم الأحد لم ينجح بالشكل المطلوب.

وأوضح السائق الأسترالي، الذي أشار أيضًا إلى الخطوة الكبيرة التي حققتها فيراري في برشلونة، أنه لم يتمكن حتى الآن من فهم الأسباب الحقيقية وراء تراجع وتيرته.

وقال بياستري لوسائل الإعلام بعد السباق: "جربت العديد من الأمور المختلفة طوال السباق، لكنني كنت أواجه مشاكل مختلفة باستمرار".

وأضاف: "بصراحة، عانيت كثيرًا من التماسك وتآكل الإطارات. لا أملك إجابة واضحة في الوقت الحالي، وسنعرف الأسباب بالتأكيد خلال الساعات المقبلة، لكن كان من المفاجئ بالنسبة لي أن أعاني بهذا الشكل".

وتابع: "كانت هناك فروقات بسيطة فقط في إعدادات السيارة بيني وبين زميلي، لذلك لم يكن هناك تغيير كبير. كانت هناك بعض اللفات التي شعرت خلالها بأن الأمور أفضل، لكنني كنت أدفع ثمن ذلك دائمًا بعد عدة لفات".

وأردف: "لم يكن سباقًا سهلًا على الإطلاق. كل ما أريده الآن هو معرفة سبب هذه الصعوبة بأسرع وقت ممكن وإيجاد الحلول للمشاكل".

وفي حديثه عن التأثير الذي أحدثته حزمة التحديثات الشاملة المكونة من ثمانية أجزاء لدى فيراري، قال بياستري: "حققت فيراري خطوة هائلة إلى الأمام خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. حتى من دون التحديثات، كانت فيراري دائمًا سريعة في المنعطفات على أي حال".

وأكمل: "في يوم مثل اليوم، حيث تحتاج إلى الارتكازية والتماسك من أجل الحفاظ على الإطارات، منحتهم التحديثات التي جلبوها أفضلية كبيرة جدًا. نحن نحاول دائمًا استخراج أجزاء صغيرة إضافية من الأداء من السيارة، لكن عندما نبدأ بدفع الحدود إلى أقصاها تخرج السيارة من منطقة الراحة الخاصة بها".

واختتم: "يتعين علينا دائمًا قيادة السيارة عند حدودها القصوى، وهذا يسبب مشاكل كبيرة".