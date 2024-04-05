بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان

لم تكد تبدأ الحصة الثانية بشكل جدي، حتى هطلت الأمطار ومنعت السيارات والسائقين من الخروج إلى المسار لعدم جدوى إكمال البرامج المقررة.

بينما ظهرت أخبار مفادها أن لوغان سارجنت لن يشارك في الحصة الثانية بسبب مواصلة العمل على إصلاح هيكل سيارته جراء حادثته في التجارب الحرة الأولى، خاصة وأن ويليامز لا تمتلك هيكلاً احتياطياً في اليابان.

لكن ومع انتصاف الحصة، خرجت سيارة مكلارين إلى المسار لتجربة السيارة رغم وجود بعض الأمطار والمياه الخفيفة لكن دون تسجيل زمن.

ومن ثم خرجت سيارة آربي، مع يوكي تسونودا، الذي يقود على حلبة موطنه، ومن ثم زميله دانيال ريكاردو.

وباتا السائقين الوحيدين اللذين سجلا أزمنة مع تسونودا أمام زميله بفارق 4 ثوانٍ، بينما واصل الياباني اليافع تحسين أزمنته. وتلتهما سيارة ساوبر لكن دون تسجيل زمن أيضاً.

لاحقاً ومع بقاء دقائق قليلة على انتهاء الحصة سجّل أوسكار بياستري على متن مكلارين الزمن الأسرع ليتفوق على تسونودا.

وقبل انتهاء الحصة، خرج لويس هاميلتون على متن مرسيدس وتلاه شارل لوكلير على متن فيراري كذلك.

زمن هاميلتون وضعه بالمركز الثاني خلف بياستري وأمام تسونودا، قبل أن يتقدم لوكلير بدوره على الياباني.

لاندو نوريس زميل بياستري سجل زمناً قبل النهاية بدوره لينهي الحصة سادساً أمام كارلوس ساينز سائق فيراري.

وهؤلاء هم كانوا السائقين الوحيدين الذين سجلوا أزمنة سريعة على الحلبة، بينما كانت أزمنة إستيبان أوكون وكيفن ماغنوسن بعيدة للغاية.

وهكذا انتهت الحصة مع بياستري أولاً أمام هاميلتون، لوكلير وتسونودا ومن ثم ريكاردو.

التجارب الحرة الثانية