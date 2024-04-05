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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى
تقرير التجارب

بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان

سجل أوسكار بياستري الزمن الأسرع على متن مكلارين خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة اليابان الكبرى في الفورمولا واحد والتي شهدت هطول الأمطار ولم تسجل فيها إلا بضع سيارات أزمنة سريعة.

خلدون يونس
خلدون يونس
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أوسكار بياستري، مكلارين

مارك ساتون/ صور لات

لم تكد تبدأ الحصة الثانية بشكل جدي، حتى هطلت الأمطار ومنعت السيارات والسائقين من الخروج إلى المسار لعدم جدوى إكمال البرامج المقررة.

بينما ظهرت أخبار مفادها أن لوغان سارجنت لن يشارك في الحصة الثانية بسبب مواصلة العمل على إصلاح هيكل سيارته جراء حادثته في التجارب الحرة الأولى، خاصة وأن ويليامز لا تمتلك هيكلاً احتياطياً في اليابان.

لكن ومع انتصاف الحصة، خرجت سيارة مكلارين إلى المسار لتجربة السيارة رغم وجود بعض الأمطار والمياه الخفيفة لكن دون تسجيل زمن.

ومن ثم خرجت سيارة آربي، مع يوكي تسونودا، الذي يقود على حلبة موطنه، ومن ثم زميله دانيال ريكاردو.

وباتا السائقين الوحيدين اللذين سجلا أزمنة مع تسونودا أمام زميله بفارق 4 ثوانٍ، بينما واصل الياباني اليافع تحسين أزمنته. وتلتهما سيارة ساوبر لكن دون تسجيل زمن أيضاً.

لاحقاً ومع بقاء دقائق قليلة على انتهاء الحصة سجّل أوسكار بياستري على متن مكلارين الزمن الأسرع ليتفوق على تسونودا.

وقبل انتهاء الحصة، خرج لويس هاميلتون على متن مرسيدس وتلاه شارل لوكلير على متن فيراري كذلك.

زمن هاميلتون وضعه بالمركز الثاني خلف بياستري وأمام تسونودا، قبل أن يتقدم لوكلير بدوره على الياباني.

لاندو نوريس زميل بياستري سجل زمناً قبل النهاية بدوره لينهي الحصة سادساً أمام كارلوس ساينز سائق فيراري.

وهؤلاء هم كانوا السائقين الوحيدين الذين سجلوا أزمنة سريعة على الحلبة، بينما كانت أزمنة إستيبان أوكون وكيفن ماغنوسن بعيدة للغاية.

وهكذا انتهت الحصة مع بياستري أولاً أمام هاميلتون، لوكلير وتسونودا ومن ثم ريكاردو.

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التجارب الحرة  الثانية

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 7

1:34.725

   220.693
2 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 6

+0.501

1:35.226

 0.501 219.532
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 4

+4.035

1:38.760

 3.534 211.676
4 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 RB Red Bull 8

+6.221

1:40.946

 2.186 207.092
5 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 RB Red Bull 9

+7.188

1:41.913

 0.967 205.127
6 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 3

+10.252

1:44.977

 3.064 199.140
7 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 3

+17.854

1:52.579

 7.602 185.693
8 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 3

+24.388

1:59.113

 6.534 175.507
9 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 4

+55.747

2:30.472

 31.359 138.930
10 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 7

 

    
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