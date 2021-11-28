بياستري علم أنّ "فرصه ضئيلة" للحصول على مقعد في الفورمولا واحد لموسم 2022

أعلنت ألبين الأسبوع الماضي عن أنّ بياستري متصدّر الفورمولا 2 الحالي سيُصبح سائقها الاحتياطيّ للموسم المقبل بعد حصول غوان يو تشو سائق أكاديميّتها الآخر على مقعدٍ في فريق ألفا روميو.

وارتبط بياستري، الذي يتقدّم على تشو بـ 36 نقطة في صدارة بطولة الفورمولا 2، بفريق ألفا روميو، لكنّه قال بأنّه لم يخض أيّة محادثات شخصيّة مع الفريق.

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم إن كانت إدارة أعمالي قد تواصلت معهم أم لا بكلّ صدق. بالنسبة لي شخصيًا فلم أخض أيّة محادثات مع أيّ أحدٍ من ألفا روميو".

وأضاف: "علمت منذ البداية أنّ فرصي ضئيلة للغاية، لذا أجل لم أشعر بأيّ ثقة في أنّ ذلك سيحدث".

وسينتقل تشو إلى الفئة الملكة بعد ثلاثة أعوام قضاها في الفورمولا 2، ليُصبح بذلك زميل فالتيري بوتاس ضمن تشكيلة ألفا روميو الجديدة بالكامل.

وقال بياستري أنّه في حين كان يودّ الانتقال إلى الفورمولا واحد، فإنّه مسرورٌ بالبقاء في عائلة ألبين.

وقال في هذا الصدد: "مثلما قلت فإنّ تلك الخطوة كانت لتكون معقّدة بشكلٍ واقعي".

وأضاف: "حتّى لو حدثت، فلا أعلم كم كان ليسهل انتقالي وكيف كان سيكون أدائي. من الواضح أنّ ألبين كانت جيّدة معي في العامين الماضيين وساهمت كثيرًا في مسيرتي التسابقيّة، وأودّ الحفاظ على ولائي لها".

وأكمل: "لو كان مقعد ألفا روميو واقعيًا أكثر، فمن يعلم إن كانت الروابط ستبقى أم لا؟ بالطبع وددت لو تواجدت في الفورمولا واحد، لكنّني لست محبطًا بالتأكيد من هذه النتيجة".