سيحصل ليوناردو فورنارولي سائق أكاديمية مكلارين على فرصته الثانية للمشاركة في إحدى جولات الفورمولا 1 هذا الموسم، إذ سيقود سيارة أوسكار بياستري خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة على حلبة هنغارورينغ.

وكان السائق الإيطالي، بطل الفورمولا 2 الحالي، قد قاد سيارة لاندو نوريس "إم.سي.إل40" في برشلونة الشهر الماضي، وسيشارك هذا الأسبوع للمرة الثانية مع الفريق، ولكن هذه المرة بدلًا من بياستري.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية كبيرة لكل من فورنارولي ومكلارين، إذ يجلب الفريق حزمة تطوير كبيرة إلى بودابست في محاولة لتقليص الفارق مع مرسيدس، في وقت أثبتت فيه سيارة "إس.إف26" من فيراري تفوقها على سيارة مكلارين في المنعطفات.

وأبدت مكلارين إعجابًا كبيرًا بفورنارولي، إذ أكد مدير الفريق أندريا ستيلا خلال الأسابيع الماضية أن فريق ووكينغ يبحث عن فرصة لإيجاد مقعد له مع أحد فرق البطولة.

وارتبط اسم فورنارولي مؤخرًا بالمقعد الثاني في هاس إلى جانب أوليفر بيرمان، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل إستيبان أوكون مع الفريق على المدى الطويل.

وسيغيب بيرمان أيضًا عن الحصة الأولى في بودابست، بعدما قرر فريق هاس إسناد السيارة إلى الياباني ريو هيراكاوا، المنتمي إلى برنامج تطوير سائقي تويوتا.

وفي المقابل، سيخوض السائق الاحتياطي لألبين بول آرون ثالث مشاركة له في التجارب الحرة الأولى هذا الموسم، بعدما شارك في وقت سابق مع أودي في برشلونة والنمسا، وسيتولى قيادة سيارة فرانكو كولابينتو خلال الحصة الأولى في المجر.

وتنص قوانين الفورمولا 1 على إلزام جميع الفرق بإشراك سائقين ناشئين في أربع حصص من التجارب الحرة الأولى خلال الموسم، بمعدل حصتين لكل سيارة.