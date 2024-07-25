بياستري شعر أنّه "استحقّ" فوزه في المجر

أصرّ بياستري على أنّه يستحقّ فوزه الأوّل بشكلٍ كامل رافضًا ما أشار إليه البعض بأنّ الفريق منحه الفوز على طبقٍ من ذهب.

تصدّر الأسترالي معظم سابق الأحد في هنغارورينغ قبل أن يخلط لاندو نوريس الأوراق في الأمام إثر توقّفه الأخير، حيث أمرته مكلارين بالسماح لبياستري بتجاوزه نحو الصدارة.

وحاول نوريس الدفاع أمام مطالب مكلارين قبل أن يبتعد جانبًا في النهاية ويسمح لبياستري بتحقيق فوزه الأوّل.

لكنّ عصيان نوريس الأوّل وقراره لاحقًا بالامتثال لتعليمات مكلارين تسبّب في الكثير من الأسئلة حول نزاهة فوز بياستري.

وعندما سُئل إن كان يُحبّذ فوزًا بسيطًا من دون أيّ جدل، قال بياستري: "ربّما في عالم مثالي. آخر وقفة صيانة تمّت بتلك الطريقة فقط لأنّنا في المركزين الأوّل والثاني وكانت هناك ثقة كاملة بأنّنا سنقلب الترتيب بعد ذلك".

وأضاف: "لذا أشعر بأنّني أستحقّ الفوز، لا أشعر بأنّه مُنح لي أو أيّ شيء من ذلك القبيل. لا يعني ذلك أنّه لا توجد أشياء كان بوسعي القيام بها على نحوٍ أفضل".

وأكمل: "وضعت نفسي في موقعٍ جيّدٍ في نهاية المطاف في بداية السباق. ولو كنّا نتسابق حقًا في تلك النقطة، لما توقّفنا بالترتيب الذي توقّفنا عليه. لذا أجل، أستحقّ ذلك الفوز".

وسُئل بياستري عمّا إذا كان قد تحدّث إلى نوريس لتلطيف الأجواء، وكشف أنّهما لم يتحدّثا حول جائزة المجر الكبرى، لكنّهما لعبا لعبة مونوبولي بالتزامن مع تناول وجبة عشاء.

وبالرغم من اعتراف الفريق بأنّه لم يتوصّل بعد إلى ما سار على نحوٍ خاطئ في المجر، فإنّ بياستري لا يتوقّع أن تُغيّر مكلارين موقفها من قوانين الاشتباك الداخليّة وأنّها ستُواصل السماح لهما بالتسابق فيما بينهما.

لكنّه قال أنّه سيكون متجهّزًا لمساعدة نوريس في المستقبل في حال كان ذلك يعني مساعدته على الفوز ببطولة السائقين.

وقال: "أودّ محاولة رفع نفسي قدر المستطاع، لكنّني أتسابق لصالح مكلارين، ولها الكلمة النهائيّة. سأحاول تعويض أقصى قدرٍ من النقاط، ولا نزال في مرحلة مبكّرة من الموسم، وصحيحٌ أنّني أتأخّر بقدرٍ كبير في نقاط بطولة السائقين، لكنّني لست خارج المنافسة".

وأردف: "لو احتاج الفريق أن أكون لاعب فريق، وأن أساعد لاندو، فسأفعل ذلك. لكنّني أعتقد بأنّ الأمر الأهم هو محاولة تحقيق أقصى قدر من النقاط والفوز ببطولة الصانعين. هذه هي الفرصة الكبرى. وسنرى إن كان ذلك سيحدث".