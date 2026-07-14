بياستري: سيلفرستون كشفت جميع نقاط ضعفنا
أكد أوسكار بياستري أن مكلارين فقدت الكثير من الأداء في ظروف الطقس الصعبة خلال موسم 2026 من الفورمولا 1، مشيرًا إلى أن سيلفرستون كشفت بوضوح جميع نقاط ضعف الفريق.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
كان فريق مكلارين رابع أسرع الفرق خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى، خلف مرسيدس، وفيراري، وريد بُل.
وظلت سيارة "إم.سي.إل40" ضمن نطاق أداء ضيق للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع، كما تعرض أوسكار بياستري للانزلاق في منعطفي بيكيتس وتشابل السريعين.
وتشتهر حلبة سيلفرستون برياحها القوية والمتقلبة، وقد أوضح بياستري أن الرياح أثرت بشكل كبير على أداء مكلارين، وأخرجت السيارة من نطاق التشغيل المثالي.
حيث قال: "أعتقد أن الظروف في سيلفرستون كشفت نقاط ضعفنا. عندما يكون التماسك مرتفعًا والظروف مستقرة، يمكننا أن نكون تنافسيين، أو على الأقل قريبين جدًا من ذلك".
وتابع: "عندما تكون الظروف مستقرة، تبدو سيارتنا بحالة جيدة، ويمكننا إخفاء بعض نقاط ضعفنا".
لكن بياستري أوضح أن الوضع اختلف تمامًا في الظروف الصعبة، مثل تلك التي شهدتها التصفيات في سيلفرستون، حيث أصبحت المشاكل أكثر وضوحًا.
فقال: "لكن الظروف خلال التصفيات في سيلفرستون كانت صعبة للغاية، ولا يوجد مكان للاختباء في مثل هذه الظروف. لذلك لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي أننا عانينا وتراجعنا خلف منافسينا".
هذا وأكد بياستري أن مكلارين حددت بوضوح الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من تراجع في الأداء كلما خرجت السيارة عن نطاق التشغيل المثالي.
حيث قال: "هناك مجالات واضحة جدًا نريد العمل عليها. كلما ابتعدنا قليلًا عن نطاق التشغيل المثالي، يتراجع أداؤنا".
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