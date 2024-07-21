بياستري: سيارة مكلارين الحالية "متوحشة"
وصف أوسكار بياستري سائق مكلارين، سيارته الحالية "بالمتوحشة" بعد تحقيق الثنائية في سباق جائزة المجر الكبرى أمام زميله لاندو نوريس.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: غلين دونبار
بدت مكلارين سريعة للغاية منذ التصفيات، حيث حجزت صف الانطلاق الأول مع نوريس أمام بياستري.
لكن خلال السباق، قدم بياستري انطلاقة مثالية ونجح بتصدر أول قسمين، قبل أن يخسر الصدارة لصالح نوريس بعد أن أجرى توقفاً أخيراً قبل زميله الأسترالي.
إلا أن مكلارين طبّقت أوامر الفريق وطلبت من نوريس تبديل مركزه مع بياستري ليحصل على فوزه الأول في الفئة الملكة.
وبعد السباق، أثنى بياستري على تأدية السيارة، فقال: "إنها متوحشة حالياً. لقد كانت سريعة في جميع الظروف".
وأكمل: "أعتقد أن السباق كان تحت السيطرة بالكامل اليوم. نعم، إنه شعور رائع أن ننجح بتحقيق الثنائية في السباق مع المركزين الأول والثاني".
وأردف: "لا أعلم متى كانت آخر ثنائية لنا، لكنني أعتقد أنه مرّ وقت طويل. أنا مسرور جداً من أجل الفريق، من الجميل تحقيق أول فوز أخيراً".
من جهته، أكد نوريس أنه مسرور للغاية من أجل الفريق.
فقال: "كان يوماً رائعاً للفريق. أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم. بصراحة، أنا مسرور جداً".
وأكمل: "لقد كانت رحلة طويلة لتحقيق هذا الإنجاز، لكن هذا ما نجحنا بتحقيقه اليوم، أعتقد أن الفارق كان كبيراً أمام الملاحقين، وقد حققنا هذا الإنجاز بأفضل صورة".
واختتم: "إنها ثنائية ممتازة للفريق. بالطبع، ومن أجل أوسكار الذي قدم انطلاقة ممتازة، ونجح بالسيطرة على السباق. هذا الانتصار كان مستحقاً بالفعل اليوم".
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