بياستري: سنواجه الكثير من الحالات الشاذة خلال موسم 2026

يعتقد أوسكار بياستري أن سائقي الفورمولا 1 سيواجهون "حالات غير طبيعية" في استعادة الطاقة خلال العديد من سباقات الجائزة الكبرى في موسم 2026.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
في وحدات الطاقة الجديدة، يتم توزيع القدرة بنسبة 50-50 بين محرك الاحتراق الداخلي والبطاريات.
وهذا يتطلب من السائقين تنفيذ استعادة طاقة أكبر بكثير مقارنة بعام 2025. وعلى الحلبات التي تحتوي على نقاط كبح قوية، مثل البحرين وكندا، ستكون استعادة الطاقة أقل إشكالية.
لكن على الحلبات التي تفتقر إلى المقاطع المستقيمة الطويلة ونقاط الكبح القوية، مثل أستراليا أو السعودية، قد تصبح المشكلة أكبر.
وبحسب أوسكار بياستري سائق مكلارين، فإن أكبر "الحالات غير الطبيعية" في السباقات ستظهر تحديدًا على هذا النوع من الحلبات.
حيث قال: "الوضع مختلف جدًا مقارنة بالقيادة التي قمت بها في جهاز المحاكاة. في بعض الحلبات سنواجه مشاكل في استعادة الطاقة مقارنة بالبحرين حيث نجري الاختبارات".
وأضاف: "اعتمادًا على المكان الذي تضبط فيه النقطة المثلى، قد لا تحتاج إلى تنفيذ الكثير من السوبر كليبنغ (قطع الطاقة الكهربائية على المستقيم) أو ليفت-آند-كوست (رفع القدم عن دواسة الوقود قبل نقطة الكبح)".
وتابع: "لكن في ملبورن، إذا لم تفعل أيًا من ذلك، ستنفد طاقتك بسرعة كبيرة. كل شيء يعتمد على تصميم الحلبة. جدة مشابهة، حلبة ترتبط فيها عدة مقاطع مستقيمة بمنعطفات سريعة، وسيكون من الصعب جدًا جمع الطاقة هناك. معظم الحالات غير الطبيعية ستحدث في أماكن مثل هذه".
واختتم: "رأينا ما فعله الآخرون عند المنعطف 12 في التجارب. يمكنك فعليًا استخدامه كمنعطف إذا أردت، لكن حاليًا يتم ضبط كل شيء قبل أن تصعد إلى السيارة. يمكنك تغييره أثناء القيادة، لكنه قد يكون مختلفًا قليلًا لأنك لا تتحكم فقط عبر دواسة الوقود. أعتقد أن ملبورن ستبدو مختلفة جدًا وستكون تحديًا لنا جميعًا".
