أوضح أوسكار بياستري أن المعارك كانت صعبة طوال سباق جائزة إيطاليا الكبرى، وشدد على أنه بعد إنهائه في المركز الخامس، شعر بامتلاك وتيرة قوية بهذا الشكل للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وفي تقييمه للمعارك المتقاربة وصعوبة الابتعاد في الأمام في مونز، قال بياستري: "أعتقد أن عطلة نهاية الأسبوع هذه كانت بالتأكيد السباق الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة، وكانت وتيرتي في أفضل مستوياتها الواعدة مؤخرًا".

وأضاف: "كانت هناك بالتأكيد معركة صعبة على الحلبة. الهجمات المتبادلة، خصوصًا مع لويس ثم ماكس، جعلت السباق معقدًا للغاية. كما جعلت من الصعب الابتعاد في الأمام. كان علينا التخطيط لتحركاتنا بذكاء حتى لا نخسر الوقت".

وفي تعليقه على توازن القوى بين الفرق ووتيرة مرسيدس، تحدث السائق الأسترالي بتفاؤل عن بقية الموسم قائلًا: "في النهاية، كنا ثالث أسرع فريق. كانت مرسيدس أسرع بوضوح من الجميع، وحتى ماكس امتلك وتيرة أفضل مما توقعنا".

واختتم: "حققنا نتيجة جيدة للفريق، وربما كانت أفضل نتيجة كان بإمكاننا تحقيقها اليوم. كان سباقًا حماسيًا وحارًا، لكن الإحساس بالقيادة كان أفضل بكثير. آمل أن نتمكن من مواصلة هذا التطور الإيجابي في السباقات المقبلة".