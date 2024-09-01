بياستري حول تقديم المساعدة إلى نوريس: ما زال ذلك مبكّراً

بعد التحسّن الكبير الذي نجحت مكلارين بتحقيقه، بات لاندو نوريس يمتلك القدرة نظرياً على منافسة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على لقب بطولة السائقين.

حيث يبلغ الفارق 70 نقطة بينهما بالمركزين الأول والثاني، لكن مع وتيرة مكلارين الممتازة، وتأخر ريد بُل خلف المنافسين، فإن البريطاني الشاب يقف أمام فرصة نظرية قد تتحول إلى واقع في السباقات الأخيرة.

وقد يضطر الفريق نتيجة لذلك، للاستعانة بـ بياستري، كي يساعد زميله في هذه المعركة.

ورغم أن مكلارين لا تريد التدخل حالياً بين الزميلين، لكن الوضع قد ينقلب بسرعة حين تصبح معركة اللقب على المحكّ.

وأكد بياستري أنه سيكون مسروراً بتقديم المساعدة إلى نوريس حين يحين الوقت المناسب، لكنه يرى أن الكلام عن ذلك ما زال مبكراً.

فقال: "شخصياً، أحاول الفوز بالسباق في كل جولة. ما زلنا متأخرين ضمن بطولة المصنعين، ونريد ضمان الفوز باللقب".

وأكمل: "أفضل مساهمة لي في ذلك هي محاولة الفوز بالسباقات".

وأضاف: "أعتقد أن الفارق بين لاندو وماكس ما زال كبيراً جداً. لكنه ليس مستحيلاً. بالتالي سنخوض كل جولة على حدة".

وأردف: "بالطبع، في حال تقلص الفارق بينهما كثيراً ولم أعد أنا ضمن دائرة المنافسة، حينها أدركُ أن الفريق قد يطلب المساعدة. لكن وبالشكل الحالي، أعتقد أنه ما زال من المبكر جداً، جداً التكلم حول ذلك".

واختتم: "أودّ بالطبع المشاركة والفوز بالسباقات. لكن وفي حال دعت الضرورة، سأكون مسروراً بالمساعدة".