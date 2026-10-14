فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

بياستري حول ثقب إطاره في سنغافورة: "من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح!"

هل كان أوسكار بياستري سيتمكن من التفوق على لويس هاميلتون وإنهاء السباق ضمن الخمسة الأوائل لولا ثقب إطاره؟ السائق الأسترالي ليس متأكداً من ذلك.

خلدون يونس

منشور: 14-10-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يعتقد أوسكار بياستري أن ثقب إطاره خلال جائزة سنغافورة الكبرى ساعده في الواقع على تجاوز لويس هاميلتون وانتزاع المركز الخامس في سباق الفورمولا 1 الرئيسي الذي أُقيم يوم الأحد.

كان بياستري يحتل المركز السادس بفارق 20 ثانية عن هاميلتون صاحب المركز الثالث، وبفارق سبع ثوانٍ عن زميله في الفريق لاندو نوريس، عندما دخلت سيارة الأمان الافتراضية حيز التنفيذ في اللفة 39 على حلبة مارينا باي، بعدما اضطر لانس سترول إلى التوقف جانباً بسبب مشكلة في القابض.

ورغم أن إطارات هاميلتون كانت الأقدم بفارق كبير بين سائقي المقدمة، قرر السائق البريطاني مواصلة السباق باستخدام إطارات لينة مستهلكة. واتخذ بياستري القرار نفسه، رغم أن إطاراته المتوسطة كانت أحدث بعمر 15 لفة، لكن ثقباً بطيئاً في الإطار أجبر سائق مكلارين على التوقف للمرة الثانية في اللفة 41.

عاد بياستري إلى الحلبة مستخدماً الإطارات اللينة، متأخراً بفارق 37 ثانية عن هاميلتون، لكنه كان أسرع منه بمقدار ثانيتين في اللفة الواحدة، وتمكن من تقليص الفارق بالكامل بحلول اللفة الثالثة من النهاية. ودافع سائق فيراري بشراسة عن مركزه، لكنه لم يتمكن من الصمود في نهاية ذلك السباق الذي امتد على مدار 44 لفة باستخدام الإطارات ذات الجدران الحمراء.

وأوضح بياستري: "كان ذلك بالتأكيد أقصى ما كان بإمكاننا تحقيقه، فلم تكن لدينا السرعة اللازمة لفعل المزيد. ومن الواضح أن التمركز على الحلبة له أهمية كبيرة هنا".

وأضاف: "أشعر بأنني شخصياً قدمت عملاً جيداً. ومن الواضح أن ثقب الإطار كان أمراً مؤسفاً بعض الشيء، لكن من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح. لقد تجاوزت لويس في النهاية، ولذلك فإن لكل شيء جانباً إيجابياً".

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وعند سؤاله مجدداً عن مناورة التجاوز، أضاف السائق الأسترالي: "كان الأمر صعباً، لأنه بمجرد أن تصل إلى تلك المرحلة، لا يتطلب الأمر الكثير حتى ترتفع حرارة الإطارات أكثر من اللازم، فتجد نفسك عالقاً بالوتيرة نفسها التي يسير بها السائق الذي أمامك".

"لكن بالنظر إلى السرعة التي كنت أقلص بها الفارق، كنت سأشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه نفسي لو لم أتمكن من تجاوزه. لذلك، كان هناك بعض الحماس، وهذا أمر جيد، لأن السباق كان هادئاً إلى حد كبير بالنسبة لي فيما عدا ذلك".

وأوضح أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أن السبب وراء الثقب البطيء في الإطار لم يتضح بعد، وإن الفريق سيحقق في الأمر بالتعاون مع مزوّد الإطارات بيريللي.

وأوضح ستيلا: "بصراحة، هذا أمر غير معتاد إلى حد كبير. فهذه أول مرة أسمع فيها عن حدوث ثقب بطيء في إطار خلال هذا العام. لم يكلف ذلك أوسكار الكثير اليوم، لكن في سباق أكثر تقارباً، كان من الممكن أن يتسبب في خسارة كبيرة للوقت، ولذلك يتعين علينا بالتأكيد معالجة هذه المسألة. لا أعتقد أن هذه مشكلة مرتبطة بفريق بعينه، لكن من الأفضل ألا تحدث لأي منافس".

وشهد السباق الذي وصفه بياستري بأنه "هادئ إلى حد كبير" غيابه عن منصة التتويج في سباقه الثالث عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة من هذا النوع له منذ بداية موسمه الأول في الفورمولا 1 عام 2023.

وكان بياستري، الذي نافس على لقب موسم 2025، قد حقق 28 نتيجة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاته الـ57 السابقة.

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