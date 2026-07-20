بياستري حول احتكاكه مع لوكلير: "كنا محظوظين"
تحدث أوسكار بياستري، سائق مكلارين، إلى وسائل الإعلام بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى، متناولًا الصعوبات التي واجهها خلال السباق ومعركته مع شارل لوكلير.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سام باجنال
أكد أوسكار بياستري، في تصريحاته عقب جائزة بلجيكا الكبرى، أنه تعرض لفقدان في مستوى الارتكازية بسيارته نتيجة الاحتكاك مع شارل لوكلير في بداية السباق، موضحًا أنه عانى من مشاكل في توازن السيارة حتى تم استبدال الجناح الأمامي.
وتحدث بياستري عن تراجع الوتيرة في نهاية الفترة الأولى من السباق، والصعوبات التي واجهها أثناء القيادة خلف السيارات بسبب الهواء المضطرب أو "المتسخ".
حيث قال: "كانت الأضرار التي تعرضنا لها خلال الفترة الأولى من السباق العامل الأكبر".
وأكمل: "فقدت قدرًا كبيرًا من الارتكازية، ما أفقد السيارة توازنها. وكان الأمر صعبًا للغاية إلى أن تمكنت من استبدال الجناح الأمامي واستعادة بعض الاستقرار".
وتابع: "أما الفترة الثانية من السباق فكانت أفضل نسبيًا، لكن بمجرد أن تجاوزني لويس هاميلتون وأصبحت أسير في الهواء المضطرب ’المتسخ’، أصبحت السيارة صعبة للغاية مرة أخرى".
وأضاف: "عندما اتسع الفارق إلى ما بين 1.5 وثانيتين، استقرت وتيرتنا، لكن بسبب الأضرار التي لحقت بالسيارة، لم أتمكن من الحفاظ على القوة نفسها في نهاية الفترة كما كنا في بدايتها".
شارل لوكلير، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
كما تطرق السائق الشاب إلى معركته مع شارل لوكلير، والتي كانت سبب الأضرار التي تعرض لها في بداية السباق، معترضًا على قرار إدارة السباق.
حيث قال: "من وجهة نظري، كنت أسير على الخط الأبيض، وتمّ التضييق علي".
وأردف: "أولًا، كنا محظوظَين جدًا لأن الاحتكاك بيني وبين لوكلير حدث فقط عند بداية منطقة الكبح، وأننا لم نتعرض لحادث أكبر".
وتابع: "بصراحة، لا أعرف ماذا أقول. أنا لا أقول أنه كان يجب فرض عقوبة قاسية بالضرورة، لكن كان ينبغي على الأقل إشهار العلمين الأسود والأبيض".
واستكمل: "إذا افترضنا أن مثل هذه المناورات مقبولة، ومنحنا السائقين شعورًا بإمكانية الإفلات منها طالما أنهم يتركون الحد الأدنى المطلق من المساحة، فإن مثل هذه المواقف قد تتكرر بصورة أكبر".
واختتم: "قد نشهد لحظات غير سارة في السباقات".
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