أكد أوسكار بياستري أن فريقه مكلارين كان متأخرًا خلف مرسيدس، لكنه أوضح أنهم حققوا تقدمًا ملحوظًا في الجوانب التي ركزوا على تطويرها منذ جائزة إسبانيا الكبرى.

حيث قال: "كان يومًا جيدًا إلى حد كبير. نحن متأخرون قليلًا عن مرسيدس، أو على الأقل خلف كيمي أنتونيللي، لكننا كنا نتوقع ذلك".

وتابع: "بخلاف ذلك، أعتقد أننا خضنا يومًا مثمرًا للغاية، إذ جربنا العديد من الأمور المختلفة. بعد سباق إسبانيا، كانت هناك بعض الأمور التي كان عليّ العمل عليها من جانبي، وأشعر أننا قمنا بعمل جيد في تجربتها".

هذا وأشار بياستري إلى أنه لا يمكن لمكلارين تحقيق قفزة كبيرة بين ليلة وضحاها، مؤكدًا أن تبادل البيانات داخل الفريق سيكون عاملًا مهمًا خلال الفترة المقبلة.

فقال: "لا يمكننا ابتكار شيء جديد بين ليلة وضحاها، لكن ستكون هناك بالتأكيد مجالات يمكننا أن نتعلم فيها من بعضنا البعض. سنحاول تطبيق هذه النقاط، ثم نرى أين سننتهي".