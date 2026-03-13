بياستري: تفوق مرسيدس في جائزة الصين الكبرى "مثير للإعجاب"

وصف سائق مكلارين أوسكار بياستري تفوق السهام الفضية بأنه "مثير للإعجاب" بعد أن ضمن الفريق مركزين أول وثانٍ آخرين في تصفيات السباق القصير.

ويُعد فريق مرسيدس حتى الآن الأكثر نجاحًا في التعامل مع سيارات 2026 الجديدة كليًا، إذ حقق في السباق الافتتاحي للموسم في جائزة أستراليا الكبرى ثنائية في التصفيات وكذلك في السباق.

وواصل الفريق هذا الأداء القوي في شنغهاي، حيث تصدر جورج راسل مرة أخرى أمام زميله كيمي أنتونيللي، إذ حقق البريطاني قطب الانطلاق الأول بفارق 0.289 ثانية، بينما جاء لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث.

وكان بطل العالم حامل اللقب متأخرًا بفارق 0.621 ثانية عن قطب الانطلاق الأول، متقدمًا مباشرة على لويس هاميلتون صاحب المركز الرابع، بينما حل بياستري خامسًا بفارق سبعة أعشار الثانية عن راسل قبل سباق السبت.

وقال بياستري: "كانت النتيجة معقولة. أعتقد أن الفارق في التماسك بين الإطارات المتوسطة واللينة كان كبيرًا إلى حد ما. لكن من الواضح أن الفارق مع مرسيدس مثير للإعجاب".

وأضاف: "لدينا بعض الأمور التي يجب العمل عليها. أعتقد أن السيارة كانت تشعر بأنها جيدة إلى حد ما. كانت لفة جيدة جدًا، ولا أعتقد أن هناك الكثير الذي كان يمكننا استخراجه أكثر".

وردد مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا الفكرة نفسها، لكنه كان أكثر ارتياحًا لكون الفريق ينافس في الصدارة مع فيراري التي حققت المركز الرابع عبر لويس هاميلتون والسادس عبر شارل لوكلير.

وقال ستيلا: "هناك بعض المؤشرات على تحسن الأداء، خاصة في الطريقة التي نفهم بها كيفية استخدام وحدة الطاقة. كان هناك تباين أقل خلال حصّة التجارب الحرة الأولى، ووضوح أكبر حول كيفية استخدامها خلال التصفيات".

وأضاف: "انعكس ذلك في بعض أزمنة اللفات، ما سمح لنا بالتأهل خلف مرسيدس، التي تبقى بعيدة المنال في الوقت الحالي".

وتابع: "لكن من الجيد أن نرى مكلارين قادرة على القتال على مركز الوصافة إلى جانب فيراري. لدينا مركز انطلاق جيد مع أوسكار ولاندو، فقد قدما أداءً جيدًا جدًا، والوضع جيد قبل السباق القصير غدًا."

يأتي ذلك بعد أن كانت فيراري التهديد الأكبر لمرسيدس في ملبورن بحصولها على المركزين الثالث والرابع، بينما كانت مكلارين أبعد قليلًا في المركز الخامس عبر نوريس، في حين تعرض بياستري لحادث قبل السباق.

وقال نوريس: "المركز الثالث هو أفضل ما يمكننا تحقيقه في الوقت الحالي. أنا سعيد في الواقع لأنني تفوقت على سيارتي فيراري اليوم لأنهما بدتا قويتين طوال اليوم."

وأضاف: "إنه مركز جيد للغد. كانت الأمور أفضل هذا الأسبوع، لأن الحلبة أبسط بكثير من ناحية التعامل مع وحدة الطاقة."

وتابع: "بذلك يصبح الجميع متقاربين أكثر قليلًا، لكننا بالتأكيد تمكنا من استخراج قدر جيد من الأداء في النهاية وكان الفارق قريبًا. لذلك وضعتني لفة جيدة في مركز جيد".