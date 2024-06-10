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فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

بياستري تفاجأ من "السرعة الكبيرة" التي تمتعت بها مرسيدس في كندا

تفاجأ أوسكار بياستري من مدى "سرعة مرسيدس الكبيرة للغاية" على مدار نهاية أسبوع جائزة كندا الكبرى.

أوسكار بياستري، مكلارين ودانيال ريكاردو، آر بي وفرناندو ألونسو، أستون مارتن ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

وجد سائق مكلارين نفسه ضمن معركة على آخر مراكز منصة التتويج مع ثنائي مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون في سباق مونتريال، لكن الأسترالي لم يتمكن من صد هجماتهما ليكتفي في النهاية بالمركز الخامس.

وقد اعترف بياستري بأن آماله بإكمال السباق ضمن الثلاثة الأوائل قد تبخرت في المراحل الختامية، عندما أظهر راسل وهاميلتون بعدائية رغبتهما في التقدم وتجاوزه.

وعند سؤاله إلى أي مدى شعر أنه قريب من حصد منصة تتويج في كندا، قال بياستري: "كنت قريبًا جدًا حتى تواجدت خلف ثنائي مرسيدس، عندها شعرت بأنهم لن يفرطوا في هذه النتيجة".

وأضاف: "كان سيكون من الصعب للغاية في اعتقادي أن أبقهيما خلفي حتى النهاية، ولا سيما وأنا أول سيارة ضمن مرمي نيارنهم".

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وتابع: "حاولت بذل أقصى ما لديّ للبقاء في الأمام، لكن أعتقد بأنهم كانوا أسرع بكثير على إطارات جديدة من الجميع".

هذا ويبدو بأن الخطوة الكبيرة التي حققتها مرسيدس في كندا مردها إلى الجناح الأمامي الجديد الذي قدمه الفريق للمرة الأولى على سيارة دبليو15 في موناكو.

لكن أفضليته الكاملة لم تتجل سوى في مونتريال عندما أظهرت مرسيدس وتيرة قوية للغاية، ولا سيما في التجارب الحرة والمراحل الأولى من التصفيات.

وعند سؤاله إذا ما تفاجأ من مدى سرعة مرسيدس، قال بياستري: "أعتقد بأن حقيقة أنهم سريعين لم تكن مفاجأة كبيرة، لكن أن يكونوا سريعين إلى هذه الدرجة هو ما كان مفاجئًا بالفعل".

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