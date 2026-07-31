دخل أوسكار بياستري سائق مكلارين العطلة الصيفية وهو يحتل المركز السابع في ترتيب بطولة السائقين برصيد 92 نقطة. ولم يصعد السائق الأسترالي إلى منصة التتويج منذ جائزة ميامي الكبرى، إذ لم ينهِ أي سباق ضمن المراكز الثلاثة الأولى سوى مرتين هذا الموسم.

كما أن سيارة مكلارين "إم.سي.إل40" لم تكن قادرة على منافسة سيارات المقدمة، في حين جاء أداء بياستري أقل من زميله لاندو نوريس. فقد تفوق نوريس عليه في سبع من آخر ثماني حصص تصفيات، بينما لم ينجح السائق الأسترالي في إنهاء سباق أمام زميله منذ جائزة ميامي سوى في موناكو.

ويمثل ذلك تراجعًا كبيرًا مقارنة بموسم 2025، عندما تصدر بياستري بطولة العالم بعد تحقيقه ستة انتصارات في النصف الأول من الموسم، وكان منسجمًا بصورة مثالية مع سيارة "إم.سي.إل39" المعتمدة على قوانين التأثيرات الأرضية.

ومع التغييرات الجذرية التي شهدتها قوانين 2026، سواء على مستوى الهيكل أو وحدة الطاقة، اضطر السائقون إلى إعادة تعلم أساليب قيادتهم لاستخراج أقصى أداء ممكن من السيارات، واعترف بياستري بأنه احتاج إلى وقت أطول للتأقلم مع هذه المرحلة الجديدة.

وقال: "علينا أن نكتشف الكثير من الأمور الجديدة، وأن نجد طرقًا جديدة لاستخراج الأداء من السيارة ومن أنفسنا أيضًا".

وأضاف: "من السهل جدًا أن تدخل في إيقاعك المعتاد وتفعل الأشياء التي اعتدت عليها دائمًا، لكن ذلك لا ينجح دائمًا مع هذه السيارات، وأعتقد أن برشلونة كانت مثالًا واضحًا على ذلك".

وتابع: "في النمسا، شعرت بأنني بحاجة إلى أن أضغط على نفسي أكثر، وأن أجرب أشياء جديدة، وأن أتبع أسلوبًا مختلفًا قليلًا في القيادة".

وأردف: "كل سيارة تحتاج إلى أمور مختلفة قليلًا حتى تكون سريعة، وأشعر أنه خلال السباقات الأخيرة قبل العطلة الصيفية، بدأت أكتشف بشكل متزايد الطريقة التي يجب أن تُقاد بها السيارة، وكيف تعمل، وكيف يمكن استخراج السرعة منها، وهو أمر ليس واضحًا أو طبيعيًا دائمًا".

وأكمل: "أعتقد أن هذه القوانين مختلفة جدًا من نواحٍ عديدة. ففي التغييرات السابقة، كانت السيارات تتغير بشكل كبير من حيث مقدار الارتكازية أو الطريقة التي تولد بها هذه الارتكازية".

واختتم: "لكن قوانين هذا العام شكلت تغييرًا جذريًا بالكامل من حيث كيفية قيادة سيارة سباق. لقد كانت بمثابة إعادة ضبط كاملة بالنسبة إلينا وبالنسبة إلي شخصيًا، واضطررت إلى التعامل مع بعض الأمور بطريقة مختلفة وتغيير أسلوبي في بعض الجوانب".