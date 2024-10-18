بياستري: تغيير ارتفاع مقدمة أرضية السيارة في خط الحظائر المغلق خرق صريح للقوانين
يتصاعد الجدل حول نظام التحكّم في ارتفاع مقدمة أرضية السيارة الذي تستخدمه ريد بُل، حيث تحدث أوسكار بياستري سائق مكلارين منتقدًا الوضع.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
قال أوسكار بياستري أنه في حال استخدم أي فريق نظامًا يغيّر من ارتفاع مقدمة أرضية السيارة في خط الحظائر المغلق، فإن ذلك يعدّ خرقًا صريحًا لقوانين الفورمولا 1، بينما يتوجه التركيز على ريد بُل في تلك المسألة.
أكثر ما سيطر على محاور الحديث قُبيل جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع كان الجدل حول نظام اعترفت ريد بُل باستخدامه على سيارتها والذي بمقدوره تعديل ارتفاع القسم الأمامي من الأرضية.
وبينما يعد ذلك الجزء تحديدًا ضمن نطاق القوانين، حيث تعتمد كل الفرق سبلًا لتعديل ارتفاع مقدمة الأرضية، لكن الشكوك تصاعدت بأن ريد بُل من الممكن أن تكون قد استخدمت هذا النظام خلال ظروف خط الحظائر المغلق – وهو الأمر غير القانوني.
لكن ريد بُل أنكرت ذلك، كما أوضحت فيا أنه لا تملك دليلًا على أن أي فريق قد استخدم هكذا نظام خارج القوانين.
مع ذلك، أكّد بياستري – في ظل الصراع المحتدم على لقب الصانعين بين ريد بُل وفريقه مكلارين – على اعتقاده بأن استغلال كهذا لأحد الأجزاء لا يمكن اعتباره استفادة من منطقة رمادية في القوانين.
حيث قال: "نحن نضغط إلى الحدود القصوى بالطبع ضمن نطاق القوانين التقنية. الجميع هكذا، وهذا ما يجعل الفورمولا 1 هي الفورمولا 1".
وأضاف: "لكن ومما سمعته وتم إخباري به، فإن أمرًا كهذا لا يعد ضغطًا للحدود القُصوى من حيث الابتكار ضمن نطاق القوانين، ذلك خرق صريح لها".
وتابع: "لم أعرف أية سيارة تستخدم هذا النظام، وما إذا كان على أية سيارة بالأساس، لكن في حال كان هنالك شيء ما يُستخدم بهذه الطريقة، فإنه بالتأكيد ليس دفعًا إلى الحدود القصوى، لقد خرج من المنطقة الرمادية إلى المنطقة السوداء".
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