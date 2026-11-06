فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

بياستري: تطبيق إرشادات القيادة في سباق جائزة المكسيك الكبرى "صعب للغاية"

قال سائق مكلارين إن العقوبة الزمنية البالغة 10 ثوانٍ التي تلقاها بسبب احتكاكه بأرفيد ليندبلاد يصعب الاعتراض عليها بموجب القواعد، لكنه يرى أن تسلسل المنعطفين الأول والثاني في المكسيك يكشف بعض أوجه القصور في تلك الإرشادات.

منشور: 06-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون

تقبّل أوسكار بياستري العقوبة التي تلقاها في سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، بسبب اصطدامه بأرفيد ليندبلاد، استنادًا إلى إرشادات معايير القيادة المعتمدة في الفورمولا 1، لكنه أشار إلى أنّ تلك الإرشادات قد تحتاج إلى بعض التعديلات عند التعامل مع منعطفات مثل المجموعة الافتتاحية في الحلبة المكسيكية.

ووضع السائق الأسترالي سيارته مكلارين على الجهة الخارجية من ليندبلاد عند دخول المنعطف الأول، بهدف الحصول على الخط الداخلي عند الاقتراب مباشرة من المنعطف الثاني. وتمسك السائقان بخطيهما، ما أدى إلى احتكاك الإطار الخلفي الأيسر لسيارة ليندبلاد بالإطار الأمامي الأيمن لسيارة بياستري، لتُقذف سيارة ريسينغ بولز في الهواء قبل أن تصطدم بحاجز الخروج من المنعطف وتنسحب من السباق.

وتلقى بياستري عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ بسبب الاحتكاك، ما كلفه المركز السابع. وصُنّف في المركز الثالث عشر بعدما تجمعت السيارات خلف بعضها إثر دخول سيارة الأمان.

ويرى السائق الأسترالي أنّ المنعطفات التي تتضمن تغييرات متتالية وفورية في الاتجاه تجعل تطبيق تلك الإرشادات أمرًا صعبًا. وتنص إرشادات معايير القيادة الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات على ضرورة أن يكون المحور الأمامي لسيارة السائق الموجود على الجهة الداخلية بمحاذاة مرايا السيارة التي أمامه حتى يكتسب حق الحصول على مساحة للتسابق عند قمة المنعطف. أما عند الهجوم من الجهة الخارجية، فيُشترط أن يكون المحور الأمامي لسيارة السائق المهاجم بمحاذاة المحور الأمامي لسيارة السائق المدافع.

واستهل بياستري حديثه قائلًا: "أعتقد أنه بالنظر إلى الإرشادات، من الصعب إلى حد ما الاعتراض على العقوبة. لكنني أعتقد أنّ مجموعة المنعطفات تلك في المكسيك هي المكان الذي يصبح فيه تطبيق الإرشادات صعبًا للغاية".

وأكمل: "لكل منعطف خصوصيته، وينطبق ذلك بشكل أكبر على تسلسل المنعطفات، ومن الصعب تقبل أن يكون خيارك الوحيد لتجنب حادث هو الخروج عن حدود الحلبة، لأن ذلك يضعك في موقف غير مثالي على الإطلاق".

ثمّ تابع: "إنها مسألة صعبة بالتأكيد. أعتقد أنّ أرڤيد كان قويًا للغاية في الدفاع عن مركزه. وإذا نظرتم إلى الإرشادات، فستجدون أنّه كان يملك الحق في الدفاع. وأعتقد أنّني أنا أيضًا كنت أملك الحق في محاولة إتمام مناورة التجاوز، إلى أن وصلت إلى النقطة التي حاولت فيها التراجع عن المناورة، وعندها وقع الاصطدام".

وفي حديثه عن سباق جائزة ساو باولو الكبرى المقبل، أعرب بياستري ببساطة عن أمله في خوض عطلة نهاية أسبوع "أكثر سلاسة"، بينما يسعى فريق مكلارين لاستعادة المركز الثالث في بطولة الصانعين من ريد بُل. فقد تراجع الفريق خلف ريد بُل بعد سباق أوستن، واتسع الفارق بينهما الآن إلى 17 نقطة.

وستشارك مكلارين بجناح أمامي معدّل في السباق البرازيلي، ومن المفترض أن يسهم ذلك أيضًا في تطوير سيارة عام 2027، ضمن مساعي الفريق لإنتاج سيارة MCL41 أكثر سهولة من حيث التحكم. ويأمل بياستري أن تساعد القطع الجديدة في منح السيارة الحالية توازنًا أفضل في خصائص التحكم، بعدما أقرّ السائقان بأنّ سيارة مكلارين لعام 2026 تتطلب التعامل معها بقوة وانتزاع أدائها بالقوة للوصول إلى حدودها المثالية.

وأوضح بياستري: "لا أعتقد أنني بحاجة إلى القيام بأي شيء استثنائي، سيكون من الجيد ببساطة أن نحظى بعطلة نهاية أسبوع أكثر سلاسة، هذا أمر مؤكد".

وأردف: "لدينا بالطبع بعض القطع الجديدة للسيارة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، لذا نأمل أن تجعل الأمور أسهل قليلًا، لكن ليست هناك حاجة إلى محاولة التعويض عن خيبة الأمل السابقة والقيام بشيء استثنائي".

واختتم بالقول: "يتعلق الأمر فقط بمواصلة العمل على الجوانب التي نعمل عليها باستمرار، ومحاولة جعل سلوك السيارة أفضل قليلًا إن أمكن. هذا هو الهدف الأكبر، وبعد ذلك سنرى أين سننتهي. لا جدوى من محاولة فرض أمر لن يتحقق، لذا سنكتفي باستخراج كل السرعة التي تستطيع السيارة تقديمها".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق هاميلتون يعترف بأن صراحته المفرطة جعلت انتقاله إلى فيراري أكثر صعوبة

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





بياستري: تطبيق إرشادات القيادة في سباق جائزة المكسيك الكبرى "صعب للغاية"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



10 دقيقة



بياستري: تطبيق إرشادات القيادة في سباق جائزة المكسيك الكبرى "صعب للغاية"





باها دبي الدولي 2026: إصرارٌ عالميٌ على التألق وسط منافسات مرتقبة على اللقب



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 1 س



باها دبي الدولي 2026: إصرارٌ عالميٌ على التألق وسط منافسات مرتقبة على اللقب





هاميلتون يعترف بأن صراحته المفرطة جعلت انتقاله إلى فيراري أكثر صعوبة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



هاميلتون يعترف بأن صراحته المفرطة جعلت انتقاله إلى فيراري أكثر صعوبة





"بدأت استعداداتي لعام 2027 الآن": أنتونيللي يتطلّع بالفعل إلى ما بعد لقبه "غير الواقعي" في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



2 س



"بدأت استعداداتي لعام 2027 الآن": أنتونيللي يتطلّع بالفعل إلى ما بعد لقبه "غير الواقعي" في الفورمولا 1

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



16 س



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك