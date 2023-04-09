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بياستري: تسجيل أولى النقاط في سباق ملبورن "الجنوني" تعويض جيد لفريق مكلارين

يرى أوسكار بياستري أن تسجيل أولى نقاطه لصالح فريقه مكلارين في سباق موطنه "الجنوني" على حلبة ألبرت بارك كان نتيجة حميدة، بعد البداية المتواضعة لموسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد.

بياستري: تسجيل أولى النقاط في سباق ملبورن "الجنوني" تعويض جيد لفريق مكلارين

سار الحظّ لمصلحة سيارتي مكلارين في سباق جائزة أستراليا الكبرى الفوضوي، الذي شهد رفع 3 أعلام حمراء وانتهى خلف سيارة الأمان.

وأنهى لاندو نوريس السباق سادساً بينما حقق زميله الناشئ بياستري المركز الثامن.

ولم تسجل مكلارين النقاط منذ بداية الموسم، حيث انسحب بياستري في البحرين بسبب مشكلة كهربائية، بينما تضررت سيارته خلال اللفة الأولى في جدة ومن ثم ارتطم بسيارة نوريس.

حيث قال الأسترالي الشاب في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا مسرور بالتأكيد لتسجيل أولى نقاطي. خاصة هنا على أرض الموطن".

وأكمل: "كان سباقاً جنونياً. أعتقد أنه أول سباق تُرفع فيه 3 أعلام حمراء. لذا، أبقيت نفسي بعيداً عن المشاكل وأنهينا ضمن مراكز النقاط. ذلك رائع".

وتابع: "ربما حالفنا بعض الحظ أخيراً كتعويض جيد عن البداية الصعبة للموسم".

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وأمضى بياستري أغلب سباقه ضمن معركة مع يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري، حيث كشف أن مكلارين وجدت بعض الأداء على المقاطع المستقيمة مكّنها من منافسة السيارات الأخرى.

فقال: "علقت خلف يوكي لفترة طويلة ولم أكن قادراً على التجاوز. حاولت عدة أمور من بينها استعمال مدخرة الطاقة في المكان المناسب وغير ذلك".

وأردف: "كنا بطيئين للغاية على المقاطع المستقيمة، وذلك أمر بحثنا فيه. أعتقد أن ألفا تاوري ليست سريعة كذلك على المقاطع المستقيمة".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه ورغم وجود منطقة ’دي آر أس’ الرابعة، فإن التجاوزات كانت صعبة. أعتقد أنني تعلمت استعمال مدخرة الطاقة بالشكل الأمثل للتجاوز. وقد كان السباق بمثابة تمرين كبير على ذلك".

واسترسل: "أعتقد أنني حالما تجاوزته، كانت الوتيرة جيدة. كان يوماً جيداً".

كما أشار بياستري إلى النتيجة هذه ستكون بمثابة محفّز إيجابي للفريق خاصة مع الانتظار الطويل حتى جولة باكو، وكذلك حزمة التحديثات الكبيرة المرتقبة.

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