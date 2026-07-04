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بياستري بعد مجريات الجمعة في سيلفرستون: سرعة السيارة لم تكن جيدة بما يكفي

قال أوسكار بياستري إن مكلارين لم تكن بالمستوى التنافسي الذي توقعه الفريق بعد التصفيات التأهيلية للسباق القصير في جائزة بريطانيا الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

أنهى ثنائي مكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، التصفيات التأهيلية للسباق القصير في سيلفرستون في المركزين السادس والسابع على التوالي.

وأوضح بياستري أنهم لم يدخلوا الحصة وهم يتوقعون المنافسة على البول بوزيشن، مشيرًا إلى أن النتيجة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الفريق، قائلًا: "سارت الحصة إلى حد كبير كما توقعنا".

وأضاف: "بعد التجارب الحرة، كنا نعتقد بالفعل أننا بطيئون إلى حد ما. لذلك فإن النتيجة التي حققناها كانت تقريبًا عند المستوى الذي توقعناهز كان يومًا صعبًا، لكننا سنحاول التحسن غدًا".

وعندما ذُكّر بأن السيارة بدت أفضل مقارنة بالتجارب الحرة، أشار بياستري إلى إنهم أحرزوا تقدمًا، لكنه لم يكن كافيًا، قائًلًا: "كانت السيارة أفضل قليلًا بالتأكيد. لكن للأسف لم نحقق مقدار التطور الذي كنا بحاجة إليه".

واختتم: "أشعر أنني قدمت أفضل ما لدي اليوم، لكن سرعة السيارة لم تكن جيدة بما يكفي. هذا أمر مخيب للآمال قليلًا، لكننا سنحاول مجددًا غدًا".

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