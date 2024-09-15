بياستري بعد فوزه في باكو: إنه بالتأكيد أحد أفضل السباقات في مسيرتي

سجل أوسكار بياستري فوزًا مستحقًا بسباق جائزة أذربيجان الكبرى بعد أن تمكن منطلقًا من المركز الثاني من انتزاع الصدارة من شارل لوكلير في اللفة الـ 20.

وقد حاول سائق فيراري استعادة الصدارة بعد بضع لفات، لكنه لم يتمكن من إتمام التجاوز لينطلق بياستري نحو الفوز الثاني في مسيرته.

وقد عبّر الأسترالي عن سعادته بالفوز عبر الراديو قائلًا: "ذلك هو السباق الأكثر إثارة للتوتر في حياتي!".

كما أضاف: "حاولت انتزاع الصدارة على الانطلاقة ولكن وتيرتنا لم تكن كافية. لكن بعد أن أجريت توقفي، شعرت بأن لدينا المزيد من التماسك وحاولت الهجوم من أجل الصدارة".

وتابع: "علمت أنه إذا لم أحاول في بداية هذه الطلعة، لن أتمكن من التجاوز لاحقًا. قمت بحركة جريئة ونجحت في انتزاع المركز وحاولت التشبّث به بكل ما أوتيت في اللفات اللاحقة".

وأكمل: "شعرت بالراحة قليلًا عندما ابتعدت عن نطاق الدي آر اس، لكن بالطبع لا راحة في سباق كهذا. إنه بالتأكيد أحد أفضل السباقات التي خضتها في مسيرتي".

وأردف: "بالنظر إلى الموقع الذي كنا فيه عندما انضممت إلى الفريق العام الماضي، كنا حرفيًا في المركز الأخير في بعض الأوقات، والآن نتصدر بطولة العالم. علي أن أشيد بالفريق على هذا التحول خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، لقد ساعدوني على التحسّن كذلك خلال هذه الفترة. إنه فريق رائع وأنا متحمس لما يحمله المستقبل لنا".